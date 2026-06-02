¿Cómo va el escrutinio de elecciones presidenciales? Registraduría reporta avance de casi el 100 %

Avanza el escrutinio de los votos depositados en las elecciones presidenciales realizadas el pasado 31 de mayo en Colombia, en la que los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasaron a segunda vuelta, la cual se llevará a cabo el próximo 21 de junio.

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Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, al cierre de la noche del lunes el 1 de junio, “el escrutinio de las votaciones presidenciales que realizan jueces de la República en todo el territorio nacional tiene un avance del 99,98 %”.



¿Por qué no se ha terminado el escrutinio?

El registrador nacional, Hernán Penagos, dijo que solo restan “33 mesas de las más de 122.000 instaladas en todo el territorio nacional, y eso por cuenta de circunstancias climáticas que han impedido el traslado del material electoral a algunas cabeceras municipales”.

Añadió que “el preconteo divulgado el pasado domingo tiene un acierto del 99,94 % respecto de este escrutinio, lo que evidencia que los ajustes que se llevaron a cabo fueron mínimos y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso”. (Lea también: El detalle de los resultados de la primera vuelta en elecciones presidenciales de Colombia)



Por su parte, Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), reveló en Noticias Caracol que “en Bogotá tuvimos en el 99% del escrutinio 12 reclamaciones sobre las 17.164 mesas. Eso es un porcentaje de reclamación por debajo del 0,07%. Así es que eso nos da un parte de tranquilidad. Muy pocas reclamaciones, muy pero muy pocas. Yo creo que vamos a poder avanzar con este tema muy rápido y espero en los siguientes días darles un parte de tranquilidad. Todos los magistrados estamos comprometidos para eso y vamos a convocar a audiencia permanente para poder tener resultados muy rápido”.



Sobre cuándo se dará a conocer el escrutinio final, manifestó que “es un proceso muy rápido, lo vamos a hacer muy rápido. El compromiso del Consejo Nacional Electoral, de la Sala Plena, es que vamos a trabajar incansablemente en estos dos días para poder tener un resultado muy rápido”.

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Insistió en que “tuvimos la mejor jornada electoral en mucho tiempo” contando con más de 370.000 testigos electorales.

Por eso dijo que “cada agrupación política, cada candidato va a poder tener en cada una de las mesas un testigo electoral. Yo creo que la expectativa es que cubramos el 100%. Yo creo que sí lo vamos a lograr. Yo creo que las campañas se dieron cuenta de la importancia de los testigos y vamos a tener que llegar al 100% de cobertura de todas las mesas por las campañas que hoy están inscritas. Esto es una maratón porque iniciamos con el proceso de elaboración de la segunda vuelta. Acuérdate que no se puede iniciar con ningún proceso ni contractual ni de desarrollo hasta que no sepamos que hay segunda vuelta. O sea, estamos trabajando desde el domingo a las 12 de la noche para poder, en 20 días, tener todo el aparato electoral funcionando como se debe”. (Lea también: Así les fue a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en cada departamento: ¿en dónde ganó cada uno?)

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL