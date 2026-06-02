Extraña muerte de turista holandesa en Salento tras salir a un tour cafetero: esto se sabe

En el municipio de Salento, en el departamento de Quindío, hay conmoción por la muerte de una turista holandesa de 41 años, quien viajaba sola y había desaparecido el pasado 25 de mayo. Según la información que se conoce hasta el momento, Marlies Genz, como se llamaba la mujer, salió del hostal donde se hospedaba para un tour cafetero que quedaba a una hora caminando, y se perdió su rastro.

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La alcaldía de Salento confirmó su muerte el pasado 31 de mayo. "Es una turista holandesa que está hospedada en un hostal de nuestro municipio, y sale el día martes de su hotel y se desplaza a una caminata (...) Hoy vemos en esas cámaras que se dirigía hacia la vereda Palestina a hacer un recorrido del café, y es lo que argumenta en el hotel. Definitivamente vemos que la última vista de esta ciudadana fue en el ingreso de una de estas fincas", aseguró el alcalde del municipio, Santiago Ángel Morales.



Según dijo una de sus conocidas en redes sociales, Genz tenía previsto hacer el check-out el miércoles para un tour a caballo de dos noches, y regresar el viernes. "El último contacto conocido con Marlies fue el lunes a la 1 p.m. (del lunes). No sabemos dónde estaba reservado ese tour ni si llegó a presentarse. No se comunicó con el hostel ni antes ni después (...) Las llamadas y los mensajes no llegan. Marlies es siempre muy organizada y de total confianza. Esto es 100% una emergencia", aseguró.



Luego de que se reportó la muerte, las autoridades tratan de determinar en Salento qué fue lo que pasó con ella durante su recorrido, e indagan con testigos y cámaras de seguridad la vía que comunica al municipio con la vereda Palestina. "Inicialmente se hace todo el procedimiento, se evidencia el cuerpo sin vida en un estado ya de deterioro por las condiciones de la zona donde fue encontrada, se hace todo el protocolo por parte de Policía judicial del CTI. En este momento estamos a la espera del dictamen por parte de Medicina Legal de las causas que ocasionaron su muerte", dijo el coronel Carlos Mario Bustamante Bermúdez, comandante de Policía del Quindío.

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Sobre la seguridad del municipio, el alcalde Santiago Ángel Morales indicó que están dadas las garantías para los visitantes nacionales y extranjeros, incluso con compromisos del sector privado. "El sector viene trabajando en torno a un desarrollo turístico importante, y nos hemos preparado para seguir recibiendo ese turismo (...) No podemos, en materia de investigación, entorpecerla, pero hoy estamos exhortando a que las autoridades nos den una conclusión importante de lo que sucedió en este evento", indicó.

Las investigaciones de la muerte de la turista determinaran si se trató de un accidente o un homicidio.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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