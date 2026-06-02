MOE de la Unión Europea "descarta cualquier tipo de fraude" en elecciones presidenciales de Colombia

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea se pronunció sobre sus conclusiones preliminares con respecto a las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el domingo 31 de mayo. Este organismo reiteró que ha estado presente en todos los departamentos del país desde enero, y estará hasta julio, tras la segunda vuelta, por invitación de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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LA MOE desplegó 150 observadores de 24 estados miembros de la Unión Europea, así como de Noruega, Suiza y Canadá, para vigilar un total de 591 mesas. También, contó con el acompañamiento de 12 miembros del Parlamento Europeo. "El equipo con el que estamos trabajado es el mejor que he conocido en los años que llevo practicando observación electoral", aseguró Esteban González Pons, jefe de la MOE de la UE.

Añadió que, aunque las elecciones estuvieron marcadas por "la polarización política y la violencia" en algunas zonas, la jornada fue "pluralista y competitiva", con candiidatos que "representaban todas las sensibilidades políticas (...) Fue pacífica, ordenada y transparente, sin incidentes relevantes, y con presencia efectiva de testigos de las candidaturas".



Se refirió también al software utilizado, el cual ha sido cuestionado por el presidente Gustavo Petro tras el preconteo. "Se les mostró el código fuente a todos los partidos que lo solicitaron. Asimismo, se encargó una auditoría de software a una organización internacional y nos consta que los partidos que la solicitaron recibieron esa auditoría dos días antes de las elecciones y ninguno nos ha trasladado ningún tipo de irregularidad. Hasta este momento, y estas conclusiones que por ahora son provisionales, la Unión Europea descarta cualquier tipo de fraude en el preconteo y en el escrutinio", aseguró Pons.

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