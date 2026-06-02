Conmovedores mensajes de las hijas de Javier Alberto Ayala, rector de la Universidad Militar

A través de redes sociales, las hijas del Mayor General (R) Javier Alberto Ayala Amaya han conmovido a sus seguidores con los mensajes de despedida tras conocerse que el hombre falleció. Ayala Amaya era el rector de la Universidad Militar Nueva Granada y fue la misma institución la que informó sobre el fallecimiento en sus perfiles y envió sus condolencias a la familia.

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El Mayor General (R) Javier Alberto Ayala no solo era reconocido por su rol como rector y la admiración que tenía por parte de la comunidad universitaria, sino que gran parte de su vida familiar había sido expuesta en redes sociales desde años atrás, debido a que sus hijas son creadoras de contenido y él aparecía en algunas de sus publicaciones.



Los mensajes de las hijas del rector

En las plataformas digitales, la muerte del rector no solo generó el pronunciamiento de estudiantes y otros directivos de la institución, sino también de los seguidores de sus hijas. Maria Alejandra Ayala Quijano, más conocida en redes sociales desde hace varios años como 'Maqui', fue una de las primeras en compartir en sus historias de Instagram una imagen de despedida.

"Vuela alto papito lindo", escribió la influencer en la historia, en la que añadió una foto a blanco y negro en la que se ve su mano, la de su padre y la de su pequeña hija juntas. Además, también compartió una foto publicada por su hermana Paola en la que igualmente se ven las manos de su familia sujetando la de su padre.



"Gracias a la vida por tener el honor de amarte y caminar de tu mano. Unidos más que nunca, te llevamos en cada paso que damos y desde hoy viviremos por ti y para ti", se lee en la publicación de Paola. Por su parte, Daniela, otra de las hijas del rector, también publicó una imagen similar y escribió: "Hoy el cielo ganó un angelito más. Por favor lléname de fuerzas para saber cómo vivir en este mundo sin ti".



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En sus publicaciones, las tres hijas de Javier Alberto Ayala y su esposa han recibido los mensajes de apoyo por parte de sus seguidores. "Tu papi sabía que su trabajo estaba hecho; construyó una familia desde el más puro amor, y sabe que eso, es inquebrantable. Mucho amor para ustedes"; "El está viendo el hermoso legado que dejó aquí abajo siempre lo recordemos por su hermosa persona somos seguidoras que años de verlo en sus video y a través de la pantalla se transmitía su esencia una persona dedicada a su familia"; "esto nos ha roto el corazón a todos los que conocemos a esta familia por las redes, y ver tanto amor en las publicaciones es solo una muestra más del gran trabajo y el hermoso legado que deja su padre", les escribieron.



¿Quién era Javier Alberto Amaya?

Javier Alberto Ayala Amaya había sido elegido rector de la Universidad Militar Nueva Granada para el período 2024-2028. Tras asumir el cargo, expresó públicamente su agradecimiento por la confianza depositada en él y manifestó su compromiso con el fortalecimiento de la institución.

El 1 de junio, día en el que el rector falleció, desde la institución se había invitado en horas de la mañana a participar en una eucaristía por la salud del rector. Anteriormente habían anunciado que el Brigadier General (R) Arnulfo Traslaviña Sáchica, vicerrector de la institución, estaría llevando a cabo las labores de rector por algunos días, mientras se recuperaba Amaya. Lamentablemente, horas después de la celebración de la misa, el hombre falleció.

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"Con profundo dolor, la Comunidad Neogranadina lamenta el fallecimiento del MG (R) Javier Alberto Ayala Amaya, Ph.D., rector de la Universidad Militar Nueva Granada. A su esposa, Sra. María del Rosario Quijano; a sus hijas, Paola, María Alejandra y Daniela; a sus nietas, familiares y seres queridos les expresamos nuestras más sentidas condolencias", escribió la institución en sus redes sociales.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co