Giro en caso de Valeria Afanador: Fiscalía imputará a dos docentes por su muerte en Cajicá

Nueve meses después de la desaparición de Valeria Afanador y del hallazgo de su cuerpo en el río Frío, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que imputará a dos docentes tras la muerte de la pequeña, un nuevo paso en la investigación que busca establecer las responsabilidades por la muerte de la menor de 10 años.

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Cabe recordar que la niña fue reportada como desaparecida el pasado 12 de agosto de 2025 en Cajicá, Cundinamarca, y encontrada 18 días después sin vida. Su desaparición dentro del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe derivó en su momento en un despliegue masivo de búsqueda que involucró a Ejército, Policía, Fiscalía, CTI y Bomberos, quienes durante más de dos semanas recorrieron la zona sin obtener resultados.

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En cámaras de seguridad del colegio quedó registrado cómo la niña jugó durante varios minutos con un balón y luego se acercó a la cerca que divide la institución con el río. En la investigación se determinó que atravesó la barrera varias veces, hasta que finalmente nunca regresó.



El informe forense concluyó que Valeria murió el mismo día de su desaparición por ahogamiento y no se encontraron signos de violencia física ni daños en su ropa.



Fiscalía acusa a dos profesores por homicidio culposo

Mediante una respuesta oficial emitida por la Fiscalía Primera de Vida de Zipaquirá a una solicitud presentada por familiares de la niña, el ente investigador informó que radicará la solicitud de audiencia de imputación contra Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa Prada, quienes para la fecha de los hechos hacían parte del equipo docente de la institución educativa donde estudiaba Valeria.

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De acuerdo con el documento, la diligencia será presentada ante los juzgados con función de control de garantías de Cajicá y la imputación se realizará por el delito de homicidio culposo. "Sobre el particular debo señalar que frente al primer punto tal como se le señaló en reunión del 12 de mayo 2026 se formulará imputaciones contra Emily Fuentes y Danny Javier Ochoa por el delito de homicidio culposo lo cual se radicará el día 2 de junio de 2026 ante los jueces con función de control de garantías de Cajicá", se lee en el comunicado.

Aunque la Fiscalía confirmó la imputación contra dos integrantes del personal docente, la petición presentada por los familiares también incluía a la rectora de la institución educativa. No obstante, en la respuesta oficial conocida hasta el momento únicamente se anuncia la formulación de cargos contra Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa Prada.

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La investigación desarrollada por la Fiscalía ha estado enfocada en reconstruir minuto a minuto las circunstancias que rodearon la desaparición de la estudiante, especialmente las labores de vigilancia y supervisión que debían ejercer los adultos responsables de su cuidado mientras permanecía dentro del colegio. Según los elementos recopilados durante la investigación, Valeria permanecía dentro de un entorno cerrado y bajo la custodia institucional del establecimiento educativo.

Precisamente por esa razón, una de las principales líneas de análisis ha estado relacionada con las obligaciones de protección que tenían los docentes. Hay que destacar que el día de la desaparición, los docentes intercambiaron mensajes en un chat de WhatsApp. En esos registros, revelados por Noticias Caracol, se lee cómo se preguntaban si alguien había visto a Valeria y señalaban lugares donde solía estar.



Profesora 1: "Buen día. ¿Alguien ha visto a Valeria Afanador? Los niños están corriendo buscándola y dicen que no aparece por ningún lado".

Profesora 2: "Normalmente se va al salón donde Mr. Diego tiene los materiales".

Profesora 3: "No aparece".

Profesora 4: "Ella no llegó a clase de sount art… ¿Estará cerca del salón de música?".

Profesora 5: "En los edificios no está y preescolar tampoco".

Una de las docentes relató que, hacia el mediodía del 12 de agosto, se activó una alarma de evacuación en el colegio, momento en el que estudiantes y profesores comenzaron a buscar a Valeria Afanador. La búsqueda se intensificó progresivamente y, a las 12:50 p.m., se realizó una llamada a la madre de la menor para informarle sobre su desaparición. A las dos de la tarde llegaron los Bomberos de Cudinamarca al lugar para iniciar la búsqueda en el río Frío, donde días después se registró el hallazgo que estremeció al país.



Abren nueva línea de investigación ambiental contra el colegio

Paralelamente, la Fiscalía informó que ya realizó una compulsa de copias relacionada con posibles hechos de carácter ambiental asociados al Gimnasio Campestre Los Laureles. "Ya se realizó la respectiva compulsa de copias, a fin de que se investigue el delito ambiental". Según la comunicación oficial, la actuación fue remitida para que se investigue la eventual comisión de delitos ambientales.

En otra ocasión, el abogado de la familia Julián Quintana cuestionó la seguridad de la institución educativa. Dijo que el colegio estaba ubicado dentro de la ronda del río, pese a que la norma establece que debe haber al menos 50 metros de distancia. "Lo primero, muy vulnerable la estructura frente a la seguridad, segundo que no se respetó lo que dice la norma (…) el colegio está dentro de la ronda del río y eso hemos pedido a las autoridades que más temprano que tarde el colegio se cierre definitivamente", afirmó.

El abogado agregó en su momento que la Fiscalía debía investigar a la rectora y a empleados, ya que "aquí se configura una omisión profunda".

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co