Mindefensa responde a los presuntos decomisos de cédulas por parte de grupos armados ilegales

De cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, las autoridades y la fuerza pública se preparan para dar garantías de un ejercicio democrático en todo el territorio nacional. En el marco de esta etapa preliminar, se conoció una acusación, que indicaría presunto constreñimiento a población en Arauca, a la que reaccionó el ministro de Defensa, quien aclaró los hechos.

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La Misión de Observación Electoral (MOE) identificó 368 municipios con factores de riesgo en el país; 139 de ellos están clasificados en riesgo extremo. Las entidades estatales han trabajado precisamente para cobijar estas zonas. (Lo invitamos a leer: Así votaron los departamentos con más municipios bajo riesgo por violencia, según MOE, en Colombia)

En medio de este ejercicio, surgió una supuesta denuncia de la comunidad en el departamento de Arauca, la cual señala que el Eln habría decomisado las cédulas de los votantes en zonas rurales de la región solo tres días antes de la primera vuelta. Supuestamente, los integrantes del grupo ilegal habrían llenado planillas en las que hicieron parecer que los ciudadanos votaron por el candidato Iván Cepeda.



El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, señaló que no hay una correlación directa y significativa entre la presencia de grupos criminales y la decisión del votante: “Eso se puede confirmar en el mismo departamento de Arauca, donde ganó fue el candidato opuesto a él; no ganó el candidato por el que se mencionaba que había constreñimiento”. En efecto, los resultados de la Registraduría reflejan que Abelardo de la Espriella se llevó la mayoría de los votos (50.613 en total). En segundo lugar quedó Cepeda, quien obtuvo 34.097 votos.



Sánchez añadió: “También lo podemos reafirmar en otros departamentos donde decían, por ejemplo, Meta, Caquetá, Huila y Tolima, que también habría este tipo de presiones para votar por ese candidato que acabo de mencionar, y ocurrió todo lo contrario”.

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En esa línea, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que no se criminalice el voto y reiteró las órdenes vigentes para los integrantes de la fuerza pública en esta temporada: “Los votantes están haciendo todas sus acciones de manera libre. Están eligiendo el voto de manera libre. Entonces, si gana en un departamento como Arauca otro candidato diferente a Cepeda, no hay que criminalizar el voto (...). De parte de la fuerza pública, tienen la instrucción de neutralizar con total contundencia, ya sea mediante desmovilización, captura o muerte en desarrollo de operaciones militares, a quienes estén cometiendo constreñimiento”.

María Paula Rodríguez Rozo

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