Suspenden a Alfredo Saade, embajador en Brasil, por presunta participación política

La Procuraduría General de la Nación suspendió a Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil por presunta indebida participación en política en medio de las elecciones presidenciales.

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El diplomático escribió una serie de trinos que, según el Ministerio Público, generan “su apoyo en favor de una campaña política”. (Lea también: Alfredo Saade dijo que no aceptó embajada porque “parecería que estuviera huyendo y no soy bandido”)



¿Qué dicen los mensajes de Saade?

En uno de los escritos en X del embajador, este pide revisar el conteo de votos: “Presidente @petrogustavo hay que revisar los votos de paloma uno a uno, les aseguro que no se los contaron a ella se los contaron a abelardo. Todos a pedir que abran los votos que saco paloma en todo el pais, podría ser mas de un millón de votos y sumados al otro millón que le abrían puesto los bautista les aseguro que no queda con 5 millón es de votos”. [sic]

En otro, además, insta al jefe de Estado a apartarse del cargo: “Presidente @petrogustavo victoria o muerte. El país lo necesita libre de ataduras, renuncie al cargo demuestre como es que se ponen 15 millones de votos en las urnas. Levántate Colombia”.



La Procuraduría también cita otras declaraciones que dio Saade en las que expresó: “Todos conocen las molestias que he tenido con Roy Barreras y Armando Benedetti, pero haberlos alejado es la mayor brutalidad del mundo. Solos los torpes politicos hacen eso y tienen que llamarlos ya para que ayuden a abrir el triunfo”, escribió el religioso cristiano. Es hora de radicalismo del discurso, el pueblo quiere a un líder firme”. [sic]



“Le pido a Armando Benedetti que renuncie ya... él sabe para qué”, escribió el pastor en otro mensaje.

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Por lo anterior, la Procuraduría decidió abrir una investigación disciplinaria por “la comisión de una presunta indebida participación en política consistente en la publicación de unos mensajes en su cuenta de la red social X en la que se identifica como Embajador de Colombia en Brasil, en los cuales se podría evidenciar una presunta indebida participación en política al generar su apoyo en favor de una campaña política”.

Señala que “si se produce la confesión y la aceptación de cargos entre la apertura de la investigación y la ejecutoria del auto de cierre, se otorgará un benefició hasta de la mitad en las sanciones de inhabilidad, suspensión o multa” contra Saade.

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SANDRA SORIANO SORIANO

Coordinadora digital de Noticias Caracol