¿Por quién va a votar? Esto dijo el expresidente Juan Manuel Santos sobre la segunda vuelta

Durante un evento en Washington (EE. UU.), el expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, dio a entender por quién votaría en las elecciones de segunda vuelta, que se disputan Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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En el encuentro estaban presentes exembajadores y exfuncionarios del gobierno de los Estados Unidos, quienes le preguntaron insistentemente por quién va a votar el 21 de junio en los comicios presidenciales.

Aunque Santos les respondió inicialmente que él había hecho una promesa de no intervenir en política, sí dio pistas sobre su posición al decir: “Yo sí estoy interesado en defender mi legado. Yo voy a votar por quien defienda el proceso de paz”.



Cabe recordar que Iván Cepeda ha dicho reiteradamente que, de ser elegido, continuará con la implementación del acuerdo conseguido en 2016 con las extintas Farc. (Lea también: Iván Cepeda habla en Noticias Caracol sobre sus propuestas a pocos días de segunda vuelta)



Iván Duque sienta su posición de cara a las elecciones

Iván Duque, en un artículo publicado en The Economist, critica al Gobierno de Gustavo Petro y dice que “el señor Cepeda comparte muchas similitudes con el señor Petro. El candidato de la oposición, el señor De la Espriella, en cambio, defiende un modelo de democracia liberal en el que el poder tiene límites reales, los jueces son independientes y las normas se aplican por igual a los gobernados y a quienes los gobiernan”. (Lea también: Las propuestas de Abelardo de la Espriella a pocos días de la segunda vuelta presidencial)



El llamado a la tranquilidad y a respetar los resultados electorales

Entretanto, desde diferentes instituciones de Colombia, incluido el Gobierno nacional, hacen un llamado para que las elecciones de segunda vuelta transcurran sin inconvenientes.



Iris Marín, defensora del Pueblo, instó “a promover mensajes públicos orientados al respeto de la diferencia, la convivencia pacífica y la confianza en las instituciones democráticas. A desincentivar cualquier forma de violencia o estigmatización. A evitar afirmaciones sobre posibles fraudes electorales sin sustento probatorio suficiente”.

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Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que “alterarnos no va a cambiar los resultados”, por lo que solicitó a los ciudadanos “a que después de votar permanezcan en sus casas tranquilos. Sus votos van a estar totalmente protegidos. 1.230.000 colombianos van a estar protegiéndolos”.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que la democracia en Colombia “se ha construido con el sacrificio de muchísimas personas de la fuerza pública, por ejemplo, que defendiendo la democracia han entregado su vida, es responsabilidad de todos protegerla; y protegerla es que sean precisamente las instancias democráticas, legales de la Constitución, las que definan cualquier disputa y por ningún motivo llamemos a desconocer resultados”.

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