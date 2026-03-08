En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Mindefensa anuncia incautación de más de $3.500 millones que serían usados para compra de votos

Mindefensa anuncia incautación de más de $3.500 millones que serían usados para compra de votos

Pedro Sánchez propuso que, así como hay ley seca y prohibición de portes de armas en elecciones, también debería implementarse “una medida similar para restringir el transporte de dinero en efectivo”.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 8 de mar, 2026
Mindefensa anuncia incautación de más de $3.500 millones que serían usados para compra de votos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que previo a las elecciones legislativas de este 8 de marzo se incautaron 3.521 millones de pesos que, presuntamente, serían utilizados para la compra y venta de votos.

De acuerdo con la información entregada por el funcionario, 41 personas han sido capturadas en diferentes partes de Colombia, aunque solo dos han sido enviadas a prisión.

Las ciudades donde más dinero fue incautado

De acuerdo con el ministro Sánchez, dos regiones encabezan la lista. La primera es Bogotá, donde se sorprendió a una persona con 631 millones de pesos en efectivo. Está pendiente dictar la medida de aseguramiento.

En segundo lugar está Montería, donde dos personas que se movilizaban en un vehículo particular fueron descubiertas con 434 millones de pesos.

Sobre este sector, el presidente Gustavo Petro le solicitó a la Fiscalía General de la Nación “proceder a allanar los sitios que la ciudadanía y la policía han descubierto como sitios de compra de votos en Córdoba”.

Otras regiones del país donde hubo incautación de dinero fueron Sincelejo, donde encontraron 275 millones de pesos en una camioneta y se detuvo a una persona.

En Antioquia, se reportaron tres operativos. Uno de ellos se realizó en Puerto Triunfo, donde capturaron a tres personas con 243 millones de pesos en una camioneta. Sin embargo, todas están libres.

En La Pintada, dos personas en moto llevaban 212 millones de pesos y en Apartadó hallaron 150 millones de pesos.

En información actualizada a las 7:00 a.m. de este 8 de marzo, las autoridades elevaron la cifra a 3.626 millones de pesos y 68 capturas.

Tras estos hechos, el ministro de Defensa sugirió que “así como hay ley seca durante las elecciones o se prohíbe el porte de armas, es necesario analizar si podemos implementar una medida similar para restringir el transporte de dinero en efectivo previo a las elecciones. Esto nos ayudaría enormemente a combatir la corrupción”.

Más de 40 millones de colombianos están habilitados para elegir a 285 congresistas para el Senado y la Cámara. Las urnas están abiertas desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. (Lea también: ¿Cómo consultar el puesto de votación para las Elecciones de Congreso del 8 de marzo? Paso a paso)

El nuevo Congreso asumirá el 20 de julio de 2026, casi tres semanas antes de la investidura del sucesor del actual presidente, Gustavo Petro.

Asimismo, los colombianos podrán decidir entre tres consultas cuál creen que debe ser el candidato presidencial para las elecciones del 31 de mayo. (Lea también: Elecciones Colombia 2026: ¿cómo votar en consultas interpartidistas para que su voto no sea nulo?)

POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co

