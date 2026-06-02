Cuestionan al presidente Petro por reiterados mensajes en redes sobre resultados de elecciones

Los reiterados mensajes del presidente Gustavo Petro refiriéndose a presuntas irregularidades en las elecciones de primera vuelta y ahora anunciando que asumiría personalmente la campaña de Iván Cepeda, han generado alertas desde diversos sectores.

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Y es que en una de sus más recientes publicaciones el mandatario despertó una nueva polémica por lo que sería su presunta participación en política.

En el mensaje dio a entender lo que podría ser su papel en la campaña presidencial de Iván Cepeda. Lo cerró con esta frase: “Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”.



“Le hizo un inmenso daño a Cepeda”

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (Moe), así como varios analistas políticos, advierten que un jefe de Estado no puede asumir esta actitud en plena campaña presidencial. “En Colombia está prohibida la indebida participación en política de determinados funcionarios; dentro de ellos estamos hablando del presidente de la República, alcaldes, gobernadores, ministros y los secretarios de despacho”, expresó. (Lea también: MOE de la Unión Europea "descarta cualquier tipo de fraude" en elecciones presidenciales de Colombia)



Por su parte, el analista político Alejo Vargas aseguró que “nuestras normas no permiten un control realmente claro de parte de las instituciones sobre la conducta del presidente”, razón por la que “ahora nos lo tenemos que aguantar los colombianos, pero eso no es lo deseable de ninguna manera”.



Para otros analistas, como Mónica Pachón, el tema radica en la forma como el presidente Petro ha utilizado los recursos a su alcance para una presunta participación en política rompiendo las normas existentes. La experta afirma que “nunca había visto un presidente que decide utilizar sus medios de comunicación de la forma tan descarada y tan deplorable como lo ha hecho el presidente Gustavo Petro, que parece que cuando un congresista dice que por solidaridad es bueno romper la ley, yo entiendo que la ley puede llegar a ser cuestionable, pero es la ley”.

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Por su parte, el historiador Juan Carlos Flórez cuestionó que el jefe de Estado no haya reconocido los resultados e insista en que hubo “un posible fraude” por la inscripción, según él, de más de 800 mil cédulas en el proceso electoral.

Según Flórez, Petro “le hizo un inmenso daño a Cepeda, porque le desbarató a Cepeda su presentación esa noche que era clave. Cepeda, que había pensado que ganaba en primera vuelta, es derrotado. Él y sus seguidores recibieron un golpe psicológico muy grande. En esa noche necesitaban presentar cómo iban a reformular la campaña y eso no se dio, y es un tiempo valioso que se perdió”.

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El analista Vargas añade que “si uno lee las elecciones fueron un plebiscito sobre el presidente y lo perdió el presidente, eso es evidente”.



¿Qué dicen desde la campaña de Iván Cepeda?

El candidato ha dicho que no han encontrado irregularidades en las elecciones y que esperan por lo que diga el escrutinio.

No obstante, Gabriel Becerra, coordinador y compromisario de la campaña, señaló en Noticias Caracol que “el presidente, en primer lugar, es un actor institucional y juega ese rol; en segundo lugar, también es un militante político. Hay serias preocupaciones, no solo del presidente sino de muchos otros sectores del partido, que es el partido del presidente, frente al contenido y el tono de ciertas declaraciones del candidato de la oposición, porque plantea nada más y nada menos que en su gobierno extirpará a la izquierda, que en su gobierno extraditará a un presidente de la República, y yo creo que como ciudadano el presidente también ha manifestado sus opiniones y desde ese punto de vista nosotros la respaldamos”. (Lea también: Las estrategias de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella para ganar en segunda vuelta)

Por posible indebida participación en política la Procuraduría General de la Nación adelanta una investigación contra seis ministros, entre los que aparece el de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Este martes 2 de junio suspendió al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, por la publicación de varios trinos en los que le pide al presidente y al ministro del Interior, Armando Benedetti, que renuncien para buscar los votos que le faltan a Iván Cepeda. También suspendió provisionalmente al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, quien en una entrevista manifestó que, “cuando 10,3 millones de personas votan por un candidato que promete destripar a la otra mitad, pues es entendible la preocupación del presidente”.

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