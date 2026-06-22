Roy Barreras, que aceptó victoria de De la Espriella, llamó a “reconocer el resultado en paz”

Roy Barreras, exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro y que apoyaba la campaña de Iván Cepeda, reconoció a Abelardo de la Espriella como presidente electo, así como los resultados del preconteo de segunda vuelta en las elecciones del 21 de junio.

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“Como presidente del partido de La Fuerza de la Paz, como excandidato presidencial que fui, como uno de los millones de colombianos que votamos por Iván Cepeda, quiero reconocer hoy el resultado de las urnas e invitar a todos y a todas a respetar el resultado de la democracia”, dijo a través de sus redes sociales. (Lea también: De la Espriella afirma que su Gobierno será "democrático y garante de libertad": su primer discurso)



“Hay que respetar la democracia”

A través de un video, el exsenador Roy Barreras manifestó que “la democracia ha hablado, las urnas recogen la voluntad de las mayorías y también de millones de colombianos que como yo sienten que perdimos, pero que sabemos que hay que respetar la democracia”.

Por eso, pidió “que no se le ocurra a nadie que el resultado pueda generar episodios de violencia o episodios de conflictividad social que solo determinan pérdidas de vidas humanas, heridas y desestabilización”.



En un trino, Barreras insistió en que “la democracia exige reconocer el resultado en paz aunque sea para medio país un trago amargo. La tranquilidad nacional y la estabilidad institucional exige ese reconocimiento de parte del Presidente Petro y de los dirigentes de la campaña de Iván. A los más de 12 millones y medio de Colombianos que votamos con esperanza por un país más justo defendiendo la vida y la inclusión social, les digo que no estarán solos en la defensa de sus derechos y sus sueños. La esperanza volverá!”. [sic]



“Quien gane debe ser un presidente para todos y para todas”

En su mensaje, el excandidato reiteró que “reconozco el resultado, invito a que se reconozca, pero además espero que quien ha ganado tenga la altura y la jerarquía para entender que quien gane debe ser un presidente para todos y para todas, para toda Colombia”.



“Se lo dije a Gustavo Petro hace cuatro años en un episodio similar, cuando lo posesioné dije: ‘El Gobierno que inicia debe ser para todos los colombianos’. Le digo hoy al ganador, el Gobierno que usted presidirá debe ser para todos los colombianos, sin persecuciones, sin fracturas, sin divisiones, tienen que hacer un esfuerzo para unir al país porque si no su Gobierno no podrá tener éxito. Colombia es una sola, Colombia no puede caminar fracturada”.

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En medio del primer discurso que dio como presidente electo, De la Espriella aseguró que va “a gobernar para todos los colombianos, para quienes votaron por mí y para quienes escogieron otro candidato”. Y agregó: “No habrá vencedores ni vencidos, no habrá retaliaciones, no habrá persecuciones porque en democracia no existen enemigos irreconciliables, existen compatriotas que piensan diferente, pero que tienen los mismos derechos que nosotros”. (Lea también: Las 13 frases clave del primer discurso de Abelardo de la Espriella como presidente electo)

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL