Segunda vuelta elecciones presidenciales: ¿si fue jurado en la primera, debe serlo el 21 de junio?

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, realizada el pasado 31 de mayo de 2026, definió a los dos candidatos que avanzaran a la segunda vuelta electoral en la segunda vuelta programada para el 21 de junio. Tras el cierre de las urnas y el avance del preconteo, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se consolidaron como los aspirantes más votados, asegurando su paso a la etapa definitiva de la contienda electoral que elegirá al próximo presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030.

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En este escenario, los jurados de votación cumplen una función operativa central. Son ciudadanos seleccionados mediante sorteo que actúan como responsables directos del manejo de cada mesa durante la jornada electoral. Su labor incluye la verificación de la identidad de los votantes, la entrega del material electoral y el registro de los resultados al cierre de la votación.

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Para ser jurado se requiere ser ciudadano en ejercicio de sus derechos políticos y tener menos de 60 años. Pueden ser designados funcionarios públicos, trabajadores del sector privado, estudiantes mayores de edad y miembros de organizaciones políticas. No pueden ejercer esta función los menores de 18 años, ni ciertos funcionarios del Estado, como autoridades civiles de alto nivel o integrantes de la jurisdicción contencioso administrativa.



¿Si fue jurado de votación en primera vuelta, tiene que serlo en segunda?

Con la llegada de la segunda vuelta presidencial, una de las dudas más frecuentes entre los ciudadanos está relacionada con el papel de los jurados de votación. Muchas personas se preguntan si debían volver a prestar este servicio luego de haber participado en la jornada electoral de la primera vuelta. La Registraduría indicó que la respuesta es que sí: los ciudadanos que fueron designados como jurados para las elecciones presidenciales realizadas el 31 de mayo, deberán presentarse nuevamente para cumplir con sus funciones durante la segunda vuelta, que tendrá lugar el 21 de junio.

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La Registraduría Nacional determinó que no habría una nueva designación de jurados para el 21 de junio, por lo que se conservarían las mismas asignaciones realizadas para la primera jornada electoral. Esto significa que quienes ejercieron como jurados deberán asistir al mismo puesto de votación y a la misma mesa donde prestaron servicio anteriormente. La medida busca facilitar la organización logística del proceso electoral y garantizar la continuidad de las actividades necesarias para el desarrollo de la jornada democrática.

¿De cuánto es la multa por no asistir como jurado de votación?

Las personas que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen se harán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos. De no serlo, les corresponderá una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes, es decir que en 2026 es de aproximadamente 17,5 millones de pesos.

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En el caso de que el seleccionado como jurado de votación no asista debido a prohibiciones en su lugar de trabajo, la Registraduría indica que los nominadores o jefes de personal serán sancionados con la destitución del cargo si son servidores públicos. De no serlo, con multas equivalentes a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co