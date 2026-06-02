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Suspensión provisional a Carlos Carrillo, director de UNGRD, por presunta participación en política

La Procuraduría ordenó esta medida cautelar hasta el 21 de junio, día en la que se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 2 de jun, 2026
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Suspensión provisional a Carlos Carrillo, director de UNGRD, por presunta participación en política
Carlos Carrillo, director de la UNGRD -
Colprensa

La Procuraduría General de la Nación ordenó este martes la suspensión provisional de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, por presunta participación en política. El ente investigador ordenó esta medida cautelar hasta el 21 de junio, día en la que se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, en la que se enfrentarán los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Lo que dijo Carlos Carrillo y que le valió suspensión provisional de Procuraduría

La Procuraduría tomó la determinación en torno al apartado de una entrevista en la que Carrillo habló con Caracol Radio y dijo: "Yo considero que el presidente es un hombre que siente un cariño real por el pueblo colombiano. El señor presidente quiere un país mejor, quiere un país más justo y es lo que hemos venido haciendo en este gobierno y por supuesto que entiendo la preocupación de que un proyecto abiertamente fascista este ascendiendo en Colombia. Cuando 10,3 millones de personas votan por un candidato que promete destripar a la otra mitad, pues es entendible la preocupación del presidente. Ahora, por supuesto que ni más faltaba. Yo considero que hay que mantenerse dentro de los límites de esa participación debida en política, no de participar indebidamente en política".

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Para el ente de control, la suspensión provisional se vincula con la necesidad de preservar la integridad del proceso disciplinario y evitar que, durante la investigación, el ejercicio de la función pública por parte del director de la UNGRD se vea afectado, "en la medida en que puede continuar o reiterar la falta".

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La Procuraduría solicita a la Unidad remitir la certificación laboral del director Carlos Carrillo, en la que consten la fecha de designación, posesión y, de ser el caso, renuncia; así como el salario mensual devengado para la vigencia 2026, sus funciones y los últimos datos de contacto conocidos —dirección, teléfono y correos electrónicos personal e institucional—.

Asimismo, pide adjuntar, como mínimo, copia del documento de identidad, los actos de nombramiento, posesión y retiro del servicio, junto con la última actualización del formato único de hoja de vida del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, no se ha pronunciado sobre su suspensión provisional ordenada por la Procuraduría.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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