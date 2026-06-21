Así reaccionaron líderes de otros países a la victoria de Abelardo de la Espriella, según preconteo

El abogado Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia, según los datos de preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El candidato, avalado por el movimiento Defensores de la Patria, obtuvo poco más de 12,9 millones de votos, mientras que el candidato del partido Pacto Histórico, Iván Cepeda, logró cerca de 12,7 millones, según los datos de preconteo con el 99,86 % de las mesas informadas.



El presidente de Argentina, Javier Milei, fue uno de los primeros mandatarios de otros países en referirse a los resultados de preconteo de las elecciones presidenciales de Colombia. "EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA", comienza diciendo el mensaje del mandatario argentino. "Felicito enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás", agregó.



Por su parte, el presidente del vecino Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que "hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a Abelardo de la Espriella por esta victoria. Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas".



José Antonio Kast, el presidente de Chile, también se refirió al resultado electoral de este domingo. "Felicito a Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, por su gran triunfo electoral. Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. Firme por la Patria", escribió el mandatario chileno en su cuenta de X.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Noticia en desarrollo...