En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
ACCIDENTE BOGOTÁ
ANTIOQUIA
DESAFÍO SIGLO XXI
PATADA A KEVIN MIER
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / "Palo para los malos y zanahoria para los buenos": De la Espriella habla sobre su precandidatura

"Palo para los malos y zanahoria para los buenos": De la Espriella habla sobre su precandidatura

El abogado habló con María Alejandra Villamizar en 'Yo me creo presidente' sobre sus propuestas y su plan de llegar a la Casa de Nariño en 2026. "He venido a poner las cosas en orden", afirmó.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 10 de nov, 2025
Comparta en:
Abelardo de la Espriella.

Publicidad

Publicidad

Publicidad