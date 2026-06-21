"Yo he perdido elecciones, y he acatado el resultado": Galán en acto de apertura de elecciones

Minutos antes de que se habilitaran las urnas en Colombia para la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, así como los organismos electorales, realizó un llamado a la ciudadanía y a los funcionarios públicos a respetar el resultado de este domingo 21 de junio. Las votaciones se habitarán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 4 de la tarde.

"Yo he perdido elecciones, y he acatado el resultado. Este es un país que respeta el proceso democrático, y acata los resultados. Eso no puede cambiar hoy, ni debe cambiar hoy. Las instituciones democráticos son la herramienta que tenemos para que aquí siempre prime el interés general sobre el particular, nadie está por encima de la ley", aseguró el alcalde. El mandatario distrital añadió que, si existe alguna reclamación o impugnación de los resultados, se deben utilizar "los canales establecidos por la ley, sin llamar a las vías de hecho".

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En su cuenta de X, también dejó dos mensajes adicionales. El primero fue que "votemos masivamente. El voto no solo es un derecho, sino la mejor herramienta que tenemos contra los violentos o quienes quieren afectar nuestro sistema democrático". Por otro lado, dijo: "Trabajemos por tener un país unido. El candidato que resulte elegido hoy debe recordar que será el presidente de todos los colombianos y dirigir sus esfuerzos a unir al país. Quien pierda también tiene la responsabilidad de aportar a esa unión".

Cabe resaltar que la Registraduría Nacional y demás organismos de control de las elecciones han resaltado la confiabilidad que existe sobre el sistema electoral colombiano. El registrador Hernán Penagos aseguró que hay garantías de transparencia, vigilancia y control: “Colombia cuenta con uno de los sistemas electorales más abiertos a la observación electoral nacional e internacional (...) En total, se trata de 1.150 observadores internacionales y 15.483 observadores nacionales, quienes acompañarán el desarrollo de la jornada en todo el territorio".



Asimismo, Iris Marín, defensora del Pueblo, instó “a promover mensajes públicos orientados al respeto de la diferencia, la convivencia pacífica y la confianza en las instituciones democráticas. A desincentivar cualquier forma de violencia o estigmatización. A evitar afirmaciones sobre posibles fraudes electorales sin sustento probatorio suficiente”. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que “alterarnos no va a cambiar los resultados”, por lo que solicitó a los ciudadanos “a que después de votar permanezcan en sus casas tranquilos. Sus votos van a estar totalmente protegidos".



LAURA VALENTINA MERCADO

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