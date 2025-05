"En un partido de izquierda no se ordena el asesinato de trabajadores": Presidente Gustavo Petro

Sin referirse directamente al representante a la Cámara por el Pacto Histórico David Racero, hoy protagonista de un escándalo por cuenta de un presunto caso de abuso laboral, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X este lunes en el que afirma, entre otras cosas, que "en un partido de izquierda no se ordena el asesinato de trabajadores". El mandatario enfatizó en que "un movimiento progresista es de las y los trabajadores" y que, en ese sentido, "cualquier militante que en su vida personal y política no se aferre a estos principios estructurantes debe ser examinado a profundidad en los comités disciplinarios o competentes para el efecto. No debe estar con nosotros".

el jefe de Estado, además, señaló en su publicación: "No somos como la narcoderecha que vive del terror al mundo de los trabajadores con leyes injustas que hoy hay que derrotar para poder vivir en paz".

Este pronunciamiento se da en medio del escándalo por cuenta de unos audios de Racero revelados por el periodista Daniel Coronell en los que se escucha cómo el congresista le estaría ofreciendo empleo a una cajera, diciéndole que debía trabajar 13 horas diarias, seis días a la semana, además de lavar baños y pisos y que estos oficios los debería hacer por un sueldo de un millón de pesos y sin prestaciones sociales.

Racero, ante la indignación que generaros los audios, se pronunció en un comunicado, en el que asegura que pretenden atacarlo en plena discusión de la reforma laboral, un proyecto del Gobierno nacional que inicia su discusión en el Legislativo esta semana y del cual él ha sido uno de sus principales promotores. "Creen que, si logran con mentiras el aniquilamiento moral y el linchamiento mediático de un simple gregario del proyecto del cambio, la fuerza popular se va a detener y las reformas se van a hundir. No saben cuán equivocados están cuando creen que van a detener esta marea social lanzando piedritas a las olas. Conmigo pueden intentarlo todo, aquí estoy a su entera disposición, siempre supe que esto no iba a ser fácil", afirmó en el comunicado.

El representante a la Cámara aseguró que desde 2024 está siendo investigado en la Corte Suprema de Justicia por una solicitud que él mismo presentó y que su caso requiere absoluta reserva de las partes, por lo que se abstiene de dar detalles. Racero sostuvo en el documento que se le han atribuido falsas declaraciones y que por esa razón decidió pronunciarse. Según él, estaría siendo víctima de interceptaciones, lo que pone en riesgo también la seguridad de su familia.

En el comunicado agregó que, con una estrategia comunicativa, pretenden convertir el hecho en un caballo de Troya de un linchamiento mediático. En su defensa, argumentó que su única verdad eran las dificultades económicas que atravesó su familia durante la pandemia. "En el 2020, durante aproximadamente 6 meses, mi familia y yo tuvimos un pequeño emprendimiento familiar. Diversas circunstancias, relacionadas con la pandemia, mantuvieron los saldos en rojo y obligaron a la liquidación. Esa es la única verdad".

Ese, sin embargo, no es el único escándalo que involucra a Racero. La Procuraduría General de la Nación ordenó el viernes abrir una indagación previa contra el representante y el director del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Jorge Eduardo Londoño Ulloa, por "la comisión de presuntas irregularidades en la contratación de esta última entidad". La Sala de Instrucción Disciplinaria señaló que se investigarán las denuncias que se dieron a conocer en medios de comunicación, en las que se revelaron audios y conversaciones que, al parecer, sostuvieron los dos funcionarios y en las que estarían estableciendo "la manera de vincular personal y analizando la posibilidad de un concurso amañado, entre otras acciones", dice el órgano en un comunicado.

Se trata de audios y chats que dejarían en evidencia la forma en la que Racero habría buscado puestos en el Sena, puntualmente en la seccional del departamento del Cesar. En uno de los chats, que sostuvo el representante de la Cámara con el director general del Sena, Racero le pide los puestos que estaban en manos del Centro Democrático en ese departamento.

Desde septiembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar contra el representante Racero por estos mismos hechos, por supuesto tráfico de influencias en el Sena. Esa indagación se suma a otro proceso, también en ese alto tribunal, contra Racero por el presunto pago a un miembro de su UTL con recursos públicos para administrar un fruver. En ambos casos de adelanta hoy en la recolección de pruebas.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ