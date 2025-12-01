Maduro le habría pedido a Trump en llamada una amnistía y un gobierno interino, según Reuters

La agencia de noticias Reuters informó este lunes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se estaría quedando sin opciones para dimitir y salir del país vecino bajo un salvoconducto garantizado por Estados Unidos. Todo esto luego de la breve llamada telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que el líder republicano, según fuentes citadas por la agencia, habría rechazado una serie de solicitudes del chavista. La llamada en cuestión tuvo lugar el 21 de noviembre y se produjo después de meses de tensión entre Washington y Caracas por cuenta del despliegue del primero en el mar Caribe.

"Maduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa, incluida la eliminación de todas las sanciones estadounidenses y el fin de un caso emblemático que enfrenta ante la Corte Penal Internacional", se lee en el artículo de Reuters, que cita a tres fuentes enteradas. "Maduro pidió a la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones", agrega la investigación.

El presidente venezolano también habría solicitado "el levantamiento de las sanciones a más de 100 funcionarios del gobierno venezolano, muchos de ellos acusados ​​por Estados Unidos de abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción".



Reuters informa que "Trump rechazó la mayoría de sus solicitudes en la llamada, que duró menos de 15 minutos, pero le dijo a Maduro que tenía una semana para salir de Venezuela al destino de su elección junto con sus familiares". La agencia de noticias asegura, citando a sus fuentes, que "ese pasaje seguro expiró el viernes, lo que llevó a Trump a declarar el sábado que el espacio aéreo de Venezuela estaba cerrado".



No está claro si Maduro aún puede presentar una nueva propuesta que incluya un salvoconducto. Sin embargo, Trump reunió a su Consejo de Seguridad Nacional para hablar precisamente sobre Venezuela, anunció la Casa Blanca en medio de la crisis actual entre Washington y Caracas. Estados Unidos movilizó al Caribe el portaviones más grande del mundo, junto a otros buques de guerra, aviones caza y miles de tropas. El despliegue, asegura, forma parte de operaciones contra el narcotráfico, aunque el presidente Nicolás Maduro afirma que el objetivo es su derrocamiento.

La reunión se produce un día después de que el mandatario estadounidense confirmó que sostuvo una reunión por teléfono con Maduro, que no se ha referido al tema.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no respondió si Trump tomó una decisión final sobre una posible intervención estadounidense. Leavitt también se negó a descartar la posibilidad de un despliegue de tropas estadounidenses en suelo venezolano y mantuvo la ambigüedad de la Casa Blanca sobre el asunto. "Hay opciones disponibles para el presidente, y dejaré que él se exprese sobre ellas", declaró.

Maduro encabezó por su parte una marcha que reunió a miles de militantes, que portaban banderas venezolanas y camisetas rojas del partido de gobierno. "¡Nacimos para vencer y no para ser vencidos!", expresó Maduro en su discurso. "Queremos paz, pero paz con soberanía, paz con igualdad, paz con libertad, no queremos la paz de los esclavos, ni queremos la paz de las colonias".

"Hemos vivido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico, son 22 semanas que nos han puesto a prueba", añadió.

El gobernante venezolano aprovechó la ocasión para designar un buró político con la tarea de asumir, según sus palabras, "la dirección al más alto nivel de las fuerzas políticas, sociales y de la revolución bolivariana" y que aseguró le acompañará en la "conducción como comandante".

