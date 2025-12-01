En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
ARCHIVOS 'CALARCÁ'
MADURO - TRUMP
PABLO ESCOBAR
LUIS DÍAZ
GOL DE JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Maduro le habría pedido a Trump en llamada una amnistía y un gobierno interino, según Reuters

Maduro le habría pedido a Trump en llamada una amnistía y un gobierno interino, según Reuters

El presidente venezolano también habría solicitado el levantamiento de sanciones a más de 100 funcionarios del régimen chavista. Detalles de la conversación que sostuvieron los dos líderes.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 1 de dic, 2025
Comparta en:
Nicolás Maduro y Donald Trump.
Nicolás Maduro y Donald Trump.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad