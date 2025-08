Exministra Ángela María Buitrago sobre Gobierno Petro: “Cambio debe hacerse ya, no hay más tiempo”

La exministra de Justicia Ángela María Buitrago habló con Noticias Caracol sobre el Gobierno de Gustavo Petro, que ya cumple tres años. Comentó que ingresó a esta administración Ungrd “porque una de las banderas de este gobierno que es una de las cosas que me llamó a mí la atención es el proyecto anticorrupción, que era un proyecto que trataba de salir de la corrupción que siempre tiene el país”.

Sin embargo, considerón lamentable el episodio de la “Unrgd, no solamente hay corrupción, sino que hay ofrecimientos, ventas, pérdida de dinero y esto lleva a una reflexión permanente. El presidente lo ha dicho públicamente también, en dónde falló y creo que además de decir en dónde falló en ese tema es por qué no están respondiendo las personas que tienen que responder. Sabemos que por la Corte Suprema de Justicia ya han sido llamadas 11 personas más. Aquí partimos de la presunción de inocencia, pero la pérdida de la plata es un elemento que está allí”. (Lea también: Jorge Iván González, exdirector del DNP, habla de lo que Gobierno Petro debería hacer en último año)



El decretazo

Sobre este punto, la exministra de Justicia manifestó “que no se debe acudir a esos decretazos y primero hay que guardar el orden constitucional y legal. Creo que cuando nosotros hablamos de que todo el mundo había dicho que no era posible hacerlo vía decreto, por lo menos se debía haber escuchado porque había voces muy importantes en el tema”.

“Creo que si se hubieran hecho las cosas por la vía constitucional y legal, habrían obtenido un rédito, sin lugar a dudas, y no poner en la palestra un decreto realmente en contravía, y no solamente lo digo yo como como jurista, sino todos los abogados que conocen el medio, que no era pertinente ni procedente pertinente”.



Consejo de ministros

Ángela María Buitrago confesó que “no sabía que iba a haber un consejo de ministros televisado, pero independientemente de eso me pareció más una rendición de cuentas que un consejo de ministros y eso significaba poner ante la ciudadanía algunas cosas que son parte del gobierno del presidente Petro”.

“Llegó un momento en que como que se perdió el control del consejo de ministros haciendo unas reclamaciones por algunas personas que no venían al caso; sin embargo, sobre esos elementos también se vio una fundamental diferencia que ahondó las situaciones de encuentros y desencuentros entre los mismos ministros y las personas que hacen parte del gabinete de ministros de Justicia”, añadió. Esos “encuentros y desencuentros no es el problema. El problema es lo que pasó después, la movilidad, el cambio, la salida de ministros que también venían haciendo un papel importante en los ministerios”, precisó. (Lea también: Hay voces delirantes que le hablan al oído y le hacen daño al presidente Petro: Roy Barreras)



La relación del Gobierno Petro con las cortes

Buitrago manifestó que “a través del Ministerio de Justicia y el gobierno del presidente Petro se estaba realizando un trabajo mancomunado y de acuerdo a las Cortes, a la Corte Suprema, al Consejo Superior de la Judicatura, a la JEP incluso, y a toda la rama. Fue un trabajo que logramos en un tejido permanente de institucionalidad, pero también había choques muy fuertes frente a posiciones y frente a planteamientos que se hacían desde la cabeza del Ejecutivo. Sin embargo, los magistrados concurrían la mayoría de veces al Palacio de Justicia, invitaban al presidente Petro a las actividades de las cortes, incluso el presidente Petro me designaba a mí como ministra de Justicia para atender”.

Insistió en que “hay que seguir respetando a la rama, seguir respetando al Consejo de Estado, a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia y el ejemplo mayoritario tiene que ser ese”, asegurando que “hay una división de poderes clara, que independientemente de que cause malestar o mal genio, se han respetado en toda su integridad las decisiones. No se ha tomado ninguna decisión o revancha frente a esto. Yo lo que creo es que sí hay que bajar los discursos de polarización”.



La paz total

La exministra recordó que el proceso de paz de 2016 tenía “un marco constitucional, un marco legal, pero la paz total, que es la 2272 del 22 que aprobó el Congreso de la República tenía un vacío jurídico y aquí se ha confundido el tema de sometimiento y el tema de desmantelamiento con un tema casi que político. Insistió que se trata de “sometimiento a la justicia, no que la justicia se someta a las personas que han delinquido. Y esto quizás es un punto de quiebre en ese momento, porque si no hay marco jurídico, es muy difícil sentarse a la mesa para poder ofrecer o aceptar las negociaciones que están en el medio”.

Al parecer de Ángela María Buitrago, “ninguna mesa ha generado ni siquiera actos que puedan decir que se están acogiendo a un sistema de justicia. Desde ese punto de vista, la violencia sigue, el narcotráfico sigue, la minería ilícita sigue, el desplazamiento sigue, la desaparición forzada sigue. Y esto lo que permite decir es que lo primero que había que tener en cuenta es que esas personas debían dejar de delinquir. Desde ese punto de vista, yo no sé si hay un acuerdo o no. (…) Ha habido improvisación por las mesas en particular y el abrirse en el espacio y creer que con darles todo se va a dar algún resultado es un efecto pernicioso para un sistema de justicia como el sistema colombiano”.



La tarea para el cuarto año de Gustavo Petro

“Es concentrarse en los proyectos que él mismo diseñó y que son el cambio, el poder lograr la equidad, la igualdad, la defensa de las personas más vulnerables, el tema de género, el tema de la necesidad de entender que los niños y niñas tienen que ser protegidos. Creo que todo eso significa un gran avance. El cambio debe hacerse, pero debe hacerse ya, no hay más tiempo”, concluyó la exministra de Justicia.

