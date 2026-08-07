Fotos de la familia presidencial: Abelardo de la Espriella, Ana Lucía Pineda y sus hijos

Abelardo de la Espriella, abogado de 48 años, casado y con cuatro hijos, asumió este viernes la presidencia de Colombia, tomando juramento en Cali, en una ceremonia inusual para el cambio de mando. Al evento, que se realizó en el Arena USC, auditorio de la Universidad Santiago, asistieron decenas de jefes de Estado, delegados de la Casa Blanca liderados por el fiscal general de Estados Unidos, y varios cancilleres, incluido el de Israel. También el jefe de la FIFA, Gianni Infantino.

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"Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia", dijo el abogado al asumir el cargo hasta 2030 ante representantes del Congreso en la ceremonia.



La familia presidencial

Presidencia

Abelardo de la Espriella y Ana Lucía Pineda se casaron en 2008 y tienen cuatro hijos: Lucía, de 14 años; Salvador, de 13, Filippo, de 9, y la menor, Francesca, de 4.



AFp

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La nueva primera dama Ana Lucía Pineda es una administradora de empresas nacida en Montería, Córdoba. Aunque durante años tuvo un perfil discreto, en la campaña presidencial de 2026 adquirió mayor visibilidad al acompañar al hoy mandatario y liderar iniciativas de apoyo a su candidatura.

Ana Lucía Pineda cursó sus estudios escolares en el Colegio Británico de Montería y posteriormente estudió Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá. Desde entonces ha desarrollado una trayectoria ligada a la gestión empresarial, el emprendimiento y el fortalecimiento de proyectos en los sectores gastronómico, cultural y de entretenimiento.

Francesca, hija menor de Abelardo de la Espriella AFP

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El nuevo presidente de Colombia

Nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978, aunque profundamente identificado con el Caribe colombiano por las raíces de su familia en el departamento de Córdoba, Abelardo de la Espriella estudió Derecho en la Universidad Sergio Arboleda y construyó una exitosa carrera como abogado penalista antes de dar el salto a la política. Durante años fue conocido por defender a clientes tan controvertidos como el empresario colombo-venezolano Alex Saab, hoy preso en Estados Unidos o David Murcia Guzmán, protagonista de la mayor estafa piramidal de Colombia. También participó hace dos décadas, a través de la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), en los diálogos entre el Gobierno de Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un episodio que volvió al debate durante la campaña presidencial.

Conocido entre sus seguidores como 'el Tigre', cultivó una imagen de empresario de éxito y amante de la llamada 'dolce vita'. El éxito profesional le permitió lanzar el ron Defensor, el vino Fratellone y la línea de ropa masculina Siempre Avanti, además de grabar dos discos como tenor inspirados en sus raíces italianas. Está casado desde 2008 con Ana Lucía Pineda y es padre de cuatro hijos.