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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / “Firmes por la patria”: el momento cuando Abelardo de la Espriella juró como presidente de Colombia

“Firmes por la patria”: el momento cuando Abelardo de la Espriella juró como presidente de Colombia

Durante su recorrido por la Arena USC, De la Espriella manifestó que "vamos a construir entre todos la 'Patria Milagro'".

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 7 de ago, 2026
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A las 4:29 de la tarde de este 7 de agosto del 2026, Abelardo de la Espriella se posesionó como el nuevo presidente de Colombia, en reemplazo de Gustavo Petro. El mandatario juró ante Honorio Henríquez, presidente del Senado, quien también le puso la banda.
Al momento de jurar como presidente del país, De la Espriella finalizó con la frase “firmes por la patria”, eslogan de campaña con la que llegó a ser jefe de Estado.

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La sesión de investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, comenzó con más una hora y 15 minutos de receso para esperar su llegada a la Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali. Minutos antes, por un tapete rojo, desfilaron los invitados del presidente, entre ellos Javier Milei y Daniel Novoa, mandatarios de Argentina y Ecuador, respectivamente.

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De la Espriella entró al auditorio universitario acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus cuatro hijos, y en el recinto lo esperaban más de mil invitados, entre autoridades nacionales e internacionales.

"Hoy es un gran día para la democracia, Colombia se salvó y vamos a construir entre todos la 'Patria Milagro'", dijo De la Espriella a los periodistas que lo esperaban en la entrada del salón.

Posteriormente, De la Espriella posesionó a José Manuel Restrepo como su vicepresidente, se abrazaron y reconocieron con aplausos a las asistentes al recinto.

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