"Momento de cambios profundos": Honorio Henríquez, presidente del Senado, a Abelardo de la Espriella

El presidente del Senado de la República, Honorio Henríquez, se dirigió a los colombianos en medio de la posesión de Abelardo de la Espriella este 7 de agosto en la ciudad de Cali, donde el nuevo mandatario realizó el juramento como parte de la investidura presidencial. Henríquez habló de algunos de los problemas que aquejan a Colombia, y aseguró que es el "momento de cambios profundos", pero también de "construir entre todos el consenso" en el país.

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La ceremonia se lleva a cabo en el Teatro Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, hasta donde llegaron alrededor de 2.200 personas, entre congresistas, expresidentes, los miembros de 12 delegaciones internacionales, entre otras personalidades del escenario político. Se espera que, tras la ceremonia, De la Espriella se traslade al Batallón Pichincha del Ejército, donde dará su primer discurso ante los miembros de las Fuerzas Militares.

"Lo público no es un privilegio, es una responsabilidad": Henríquez

"Renace en Colombia un periodo de confianza, optimismo y esperanza. (...) Me honra haber posesionado como presidente de la República al doctor Abelardo de la Espriella. Presidente, usted asume su gobierno con absoluta legitimidad e independencia, elementos fundamentales para cometer la tarea que inicia y convoca a toda la Nación. En estos momentos, mientras estamos aquí, son muchas las madres y los padres que buscan atención médica. Los campesinos temen que sus hijos salgan de sus hogares y sean reclutados a la fuerza por grupos criminales. Los comerciantes y agricultores se encuentran asediados por el secuestro y la extorsión. Millones de jóvenes sueñan con encontrar oportunidades en su propia tierra y no tener que buscar su futuro lejos de Colombia", aseguró.



También, resaltó que "lo público no es un privilegio, es una responsabilidad que se honra. Y ese honor comienza por entregar resultados, pasa por la eficiencia y transparencia en los recursos utilizados y se potencializa cuando impacta a la mayoría. No basta con representar a los ciudadanos, tenemos que responderles. No basta con ocupar un cargo. Hay que merecer la confianza que el cargo representa". En ese sentido, indicó que el país enfrenta "innumerables desafíos" en materia de orden público, inseguridad ciudadana, la situación fiscal, la soberanía energética, la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal, la corrupción, entre otros.



"Se hace impostergable hacerles frente a estos asuntos, cuya solución no da más espera. Es el momento de cambios profundos y de grandes decisiones, lo que solo es posible bajo su liderazgo y con la unidad de la Nación que Usted, como presidente, está en el deber de convocar", dijo. También, invitó a incentivar la unión y el consenso en el país: "Colombia no necesita agitación social, ni batallas soeces en redes sociales, ni vanos intentos de desobediencia civil. Lo que requerimos es un diálogo para acordar y construir entre todos la solución de los inmensos problemas que nos agobian. Hay otra responsabilidad que no podemos seguir aplazando. La responsabilidad de que nosotros, como dirigentes, ayudemos a reconciliar a Colombia consigo misma".



Mensaje del presidente del Senado sobre Miguel Uribe Turbay

Hneríquez dedicó unas palabras para homenajear al exsenador Miguel Uribe Turbay, quien falleció tras un atentado el pasado 7 de junio e 2025. "Ojalá no olvidemos la inmensa enseñanza que nos dejó esta tragedia. Que nunca más una idea política valga una vida. Que nunca más la violencia pretenda ocupar el lugar de la palabra. Alejandro se quedó sin su Papá. El sueño de país por el que trabajaba Miguel, se truncó, y Colombia perdió sin duda a uno de sus mejores hijos", aseguró.

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Luego, resaltó las palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien dijo que “la democracia moderna que nos une debe dejar atrás las artificiales divisiones a las que suele acudirse con el propósito de enfrentarnos". Y afirmó: "Hoy esa reflexión tiene más vigencia que nunca. Porque la democracia no se fortalece cuando desaparecen las diferencias. Se fortalece cuando aprendemos a ponerlas al servicio del bien común".

LAURA VALENTINA MERCADO

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