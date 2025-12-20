Gobierno confirmó que se reactivará la fumigación de drones con glifosato en cultivos de coca

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que se reactivarán las fumigaciones de glifosato con dron en cultivos de coca. Sin embargo, específico que se realizará en aquellos lugares donde los grupos armados ilegales utilizan la coerción contra comunidades campesinas para imponer los cultivos ilícitos.

Esta posibilidad se había planteado también por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el pasado 18 de diciembre, en una rueda de prensa desde Popayán (Cauca), donde dijo que se aplicaría en los casos en los que los pobladores hayan decidido no acogerse a la sustitución de tierras. "Si no se une la comunidad, si no abandona, no acepta esa mano amable de la restitución, o si comete asonadas. El señor Presidente de la República, en el último consejo de seguridad, indicó usar drones con glifosato, siempre que se cumplan los requisitos para proteger la salud y el medio ambiente", explicó.



Por su parte, Benedetti confirmó en Noticias Caracol en vivo que un lugar donde se usarían drones con glifosato sería en El Plateado, departamento del Cauca. "Ahí es donde más se cultiva coca en el mundo, es donde, nidiendo productividad por hectárea, más se produce coca y se cultiva coca. Por lo tanto, es un sitio donde obligan a la población civil a cultivar coca. En esos sitios se haría por dron, no por avioneta como está prohibido por la Corte Constitucional", indicó.



El funcionario dijo, además, que para empezar con las aspersiones primero "hay que reunir el Consejo Nacional de Drogas, creo que así se llama, para que quede en la resolución, y automáticamente empezaría a fumigarse".

Cabe resaltar que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había dicho en abril de esta año que la aspersión con glifosato podía volver con el fin de erradicar más rápidamente los cultivos ilícitos, a pesar de que el presidente Gustavo Petro se había opuesto radicalmente al uso de este químico al inicio de su mandato. En ese entonces, el funcionario mencionó que se usaría con el fin de acelerar los procedimientos de erradicación de cultivos, pero que el uso de este insumo requeriría de una decisión voluntaria y concertada por parte de las comunidades que se hayan acogido a la sustitución de estos terrenos.

Además, mencionó que el uso de glifosato puede acelerar hasta siete veces la erradicación de una siembra. Por ejemplo, si para erradicar un cultivo de coca se requerían de siete meses, usando el químico el tiempo de espera para poder eliminar por completo estas plantaciones se reduce a un solo mes.

Por otro lado, Sánchez indicó que la aspersión aérea es más efectiva ya que, cuando se suministra a través de vías terrestres, la composición que se usa es 75 por ciento agua y solo un 25 por ciento de glifosato, lo cual hace que el proceso de erradicación pueda ser más lento.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL