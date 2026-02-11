Petro denunció complot desde la Policía: habló de supuesto intento de sabotear reunión con Trump

El presidente de la República, Gustavo Petro, denunció este martes un supuesto plan para atentar contra su integridad que le impidió llegar el lunes al departamento de Córdoba por temor a "un ataque contra el helicóptero" en el que viajaba con sus hijos. "Yo tengo que confesar aquí, decirlo, que vengo de dos días no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten", dijo Petro en Montería, la capital departamental, donde presidió un consejo de ministros enfocado en las inundaciones que afectan esa región del país.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según Petro, por eso en la noche del lunes no pudo llegar a Montería, donde era esperado, ya que después de dos horas de vuelo no hubo condiciones de seguridad para el aterrizaje del helicóptero presidencial, por lo cual el aparato tuvo que volar mar adentro. "En cambio por la mañana no aterricé donde tenía que aterrizar porque tenía (información de) que al helicóptero le iban a disparar, con mis hijos también, e hice lo que sé hacer, entonces cogimos mar abierto cuatro horas y llegué a donde no tenía que llegar, pero llegué", afirmó.

El mandatario no dio detalles de su recorrido, que al parecer comenzó en la isla Gorgona, en el Pacífico, donde según dijo este martes en su cuenta de X, estuvo el lunes antes de viajar a Montería, en la costa atlántica.



Las denuncias fueron más allá. Petro también indicó este martes que antes de la reunión del pasado 3 de febrero en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó retirar del servicio a un general de la Policía -no mencionó su nomnbre- al que, según dijo, "alguien le dio la orden" de ponerle "sustancias psicoactivas" en uno de los vehículos oficiales donde se desplaza, con el objetivo de "destruir" la crucial reunión en Washington. "Eso me coloca en una situación de alarma", agregó el presidente.



"Hay un general que ordené retirar de la Policía, tiene una misión extraña, alguien le dio la orden, obviamente no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro", afirmó puntualmente el jefe de Estado, y agregó: "Tenía como misión destruir la reunión con Trump de alguna manera u otra, ya se destituyeron varios, pero eso me coloca en una situación de alarma y con esto peor, hay una acción para con los órdenes de captura, incluso con el intento de poner mi hijo en diciembre preso, esto viene desde octubre del año pasado".

Publicidad

Cabe mencionar que a lo largo de su mandato, que comenzó el 7 de agosto de 2022, el presidente ha denunciado varias veces supuestos planes de atentado en su contra. En septiembre de 2024 señaló que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), a través del embajador de ese país en Bogotá, le alertó de un supuesto plan para asesinarlo antes de terminar ese año en un atentado con un camión cargado con dinamita.



Oficial señalado se pronuncia y niega señalamientos

Noticias Caracol contactó al general Edwin Urrego, quien sería uno de los oficiales a los que hizo alusión al jefe de Estado en Montería. El oficial dijo que él sigue en la institución, que nunca tuvo cercanía a carros del presidente y que está dispuesto incluso a ir al polígrafo para ratificar su posición. "Y bueno, esperando y extrañado por lo que se ha manifestado, y bueno, a espera de cualquier información que se me allegue sobre el respecto, pero por ahora yo no recibo ningún tipo de notificación", afirmó el general en diálogo con este noticiero.

El general Urrego manifestó también que, pese a que Petro no mencionó su nombre, muchos intuyen que se refería a él por "la diligencia de allanamiento y registro que se le practicó en su momento al doctor Armando Benedetti en su residencia, donde por una orden judicial la Policía Nacional realizó el acompañamiento de esa actividad y pues en el momento me encontraba yo como comandante de Barranquilla, entonces deduzco que de pronto se deduce que puede tratarse de mí".

Publicidad

En efecto, cuando Petro hizo la denuncia durante el consejo de ministros afirmó "ese tiene que ver con usted", dirigiéndose al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien estaba en el consejo de ministros en Córdoba.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL