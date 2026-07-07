Gobierno denuncia penalmente a Carlos Alonso Lucio en medio de suspensión del proceso de empalme

El Gobierno de Gustavo Petro anunció este martes la suspensión de las mesas conjuntas de transición con la futura Administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella, al considerar que ya no existen "condiciones mínimas de respeto institucional" para continuar el proceso de traspaso de poder.



El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, coordinador de la comisión de transición del Gobierno saliente, quien atribuyó la decisión a recientes declaraciones de integrantes del equipo del presidente electo, en particular de Carlos Alonso Lucio, a quien acusó de convertir el proceso en una plataforma de confrontación política.

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Ávila aseguró que Lucio “quería romper el proceso de empalme” y anunció una denuncia penal “por considerar que dichas manifestaciones afectan la honra y el buen nombre del señor presidente de la República y su equipo de gobierno”.



¿Qué se sabe sobre la suspensión del empalme?

"El Comité Nacional de Empalme del Gobierno Nacional suspende su participación en las sesiones conjuntas de empalme hasta tanto existan garantías de respeto recíproco", afirmó Ávila al leer una declaración oficial, poco después de que De la Espriella ordenara la suspensión del proceso por la insistencia de Petro en no reconocerlo como presidente electo.

Ávila agregó que la decisión se mantendrá hasta que "cese la utilización de expresiones y actuaciones incompatibles con la naturaleza institucional del proceso" y puedan restablecerse las condiciones necesarias para desarrollar una transición "técnica, seria y respetuosa de la Constitución y la ley". El ministro sostuvo que el Gobierno presentó, además, una denuncia penal contra Lucio por considerar que sus declaraciones afectan "la honra y el buen nombre" del presidente Petro y de su equipo de gobierno.



Según Ávila, el Ejecutivo no acepta un "empalme con apellidos" ni que el proceso sea presentado como un supuesto "empalme anticorrupción", pues insistió en que la transición debe limitarse al cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley. "El empalme no es una investigación penal, no es un juicio, no es una plataforma política; es un deber del Estado cuyo único propósito es garantizar una transición ordenada, responsable y transparente entre administraciones", manifestó.



El funcionario anunció, igualmente, que el Gobierno solicitó el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación a las sesiones de transición y destacó que la Contraloría General también puede ejercer labores de vigilancia durante el proceso. No obstante, aseguró que, pese a la suspensión de las reuniones conjuntas, cada ministerio y departamento administrativo continuará entregando los informes de gestión previstos por la ley.

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Esta mañana, De la Espriella aseguró que ordenó a su vicepresidente electo y jefe del equipo de empalme, José Manuel Restrepo, detener de manera inmediata las reuniones con la Administración saliente al considerar que Petro desconoce el resultado de las elecciones del pasado 21 de junio.

"Acabo de dar instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia", manifestó De la Espriella en su cuenta de X.

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