Abelardo de la Espriella designa seis nuevos ministros para su gabinete: estos son los nombres

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció seis nuevas designaciones para su gabinete este martes 7 de julio, a un mes de posesión como mandatario de la República. En días pasados De la Espriella ya había designado a Rodrigo Lara como ministro del Interior, Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda, Fabio Arjona como ministro de Ambiente y Jorge Eduardo Mora como ministro de Defensa.



El anuncio se hizo pocas horas después de que las comisiones de empalme anunciaran la suspensión del proceso. Las nuevas designaciones del Gobierno entrante:



Elsa Noguera - Ministerio de Transporte

Mauricio Gómez Amín - Ministerio de Comercio

Viviane Morales - Ministerio de Educación

Jaime Andrés Beltrán - Ministerio de Vivienda

Juliana Gutiérrez - Ministerio de Deporte

Iván Cancino - Ministerio de Justicia

"Con estas designaciones, el presidente electo reafirma su compromiso de conformar un gabinete de los mejores, con perfiles técnicos, experiencia territorial y trayectorias que respaldan cada cartera asignada", se lee en el comunicado compartido por la oficina de prensa del presidente electo. Sobre Elsa Noguera en Mintransporte, De la Espriella aseguró en su cuenta de X que "liderará la transformación de la infraestructura del país, conectando las regiones y convirtiendo las vías en motores de desarrollo y competitividad".

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Con respecto a Gómez Amín que estará en el Ministerio de Comercio, "impulsará el emprendimiento, la inversión, la industria nacional y el enorme potencial turístico de Colombia para generar más oportunidades". La mineducación "Morales encabezará la reconstrucción moral y académica de nuestras aulas, dignificando la labor de los maestros y fortaleciendo una educación de calidad para las nuevas generaciones".

Beltrán en el Ministerio de Vivienda "impulsará una política orientada a que más familias colombianas accedan a una vivienda digna, con mejores ciudades, agua potable y desarrollo para todos los territorios". Gutiérrez en el Mindeporte "trabajará por nuestros atletas, fortalecerá el sistema deportivo y promoverá una nueva era de alto rendimiento, inclusión y grandes resultados para Colombia". Mientras que Cancino, designado como minjusticia, "pondrá su experiencia al servicio del fortalecimiento del Estado de Derecho, la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos de los colombianos".

