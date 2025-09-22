En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Gobierno vuelve a designar a 16 exjefes paramilitares como gestores de paz, entre ellos a Mancuso

Gobierno vuelve a designar a 16 exjefes paramilitares como gestores de paz, entre ellos a Mancuso

La resolución del Gobierno nacional, expedida el domingo y publicada este lunes, detalló que la designación como gestores de paz tendrá una vigencia de 11 meses, es decir, hasta el 6 de agosto de 2026, un día antes de que el mandato de Gustavo Petro termine.

Por: EFE
Actualizado: 22 de sept, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
