¿A qué hora es la posesión de Abelardo de la Espriella y dónde verla en vivo?

Como es costumbre cada cuatro años, este 7 de agosto, Colombia realizará el cambio de mando presidencial con la posesión de Abelardo de la Espriella para el periodo 2026-2030. La ceremonia se llevará a cabo por primera vez en Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca.



¿A qué hora será la posesión presidencial?

La ceremonia oficial de posesión de Abelardo de la Espriella está prevista para comenzar a las 3:00 de la tarde, convirtiéndose en la primera investidura presidencial que se realiza fuera de Bogotá. Este evento marca el inicio del periodo presidencial 2026-2030 y contará con la asistencia de autoridades nacionales, delegaciones internacionales e invitados especiales.

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Horas antes de la posesión, el presidente electo se tomó un momento para dejar un mensaje en su cuenta de X, en el que expresó: "Hace apenas unos meses emprendí un camino que muchos creían imposible". Además, en su mensaje destacó que "Ahora solo resta trabajar sin descanso, servir a la Nación y honrar la confianza que el pueblo depositó en mí".



¿Dónde ver en vivo la posesión de Abelardo de la Espriella?

La ceremonia podrá seguirse EN VIVO a través de la señal abierta de Noticias Caracol, que realizará el cubrimiento especial desde Cali. Además de la transmisión televisiva, los usuarios podrán seguir la jornada mediante las plataformas digitales del canal, entre ellas Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y a través de la aplicación Ditu. En la página web de Noticias Caracol también estará disponible el minuto a minuto con las principales novedades de la ceremonia oficial de cambio de mando.

Cabe destacar que la cobertura especial de Noticias Caracol comenzará a las 12:30 del mediodía, con una emisión dedicada a la previa de la posesión presidencial. Luego se presentará la investidura así como los preparativos del acto, el protocolo de la ceremonia, los pronunciamientos oficiales, análisis y los principales acontecimientos de toda la jornada, en una cobertura que se extenderá hasta las 8:00 de la noche.

¿Qué se conoce de la ceremonia?

La investidura se realizará en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, escenario donde se desarrollará el acto oficial de cambio de mando.



Dentro del programa previsto, la cantante colombiana Maía interpretará la canción "Hallelujah". Posteriormente se realizará la imposición de la banda presidencial, que este viernes fue confirmada a cargo de Luis Felipe Yagué, un vendedor de panela de 74 años oriundo de Florencia, Caquetá.



Una vez De la Espriella asuma oficialmente la Presidencia de la República, la programación contempla una oración con participación de representantes de los credos católico, cristiano y judío. Durante ese momento también estará ubicada junto al escenario una réplica de la Virgen de Fátima, entregada recientemente a la familia del presidente electo.



Invitados nacionales e internacionales

La ceremonia contará con la asistencia del rey Felipe VI de España y de los presidentes Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), José Raúl Mulino (Panamá), Luis Abinader (República Dominicana), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras).

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También asistirán los vicepresidentes Félix Ulloa (El Salvador), Karin Herrera (Guatemala) y Luis Galarreta (Perú), además del primer ministro de Curazao, Gilmar Simon "Pik" Pisas, cancilleres de varios países y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En representación de Colombia estarán presentes los expresidentes Álvaro Uribe, César Gaviria, Andrés Pastrana e Iván Duque.

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