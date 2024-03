Gustavo Petro elogia a Hugo Chávez: su "magia fue proponer democracia y cambio del mundo"

El presidenteGustavo Petro afirmó que "no hay izquierda cobarde", en respuesta a su colega venezolano, Nicolás Maduro, quien criticó a los gobiernos que no condenan los supuestos intentos de atentados en su contra.

"No hay izquierda cobarde, hay la probabilidad de, a través de profundizar la democracia, cambiar el mundo", escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

"La magia de Chávez fue proponer democracia": Gustavo Petro

No hay izquierza cobarde, hay la proobabilidad de, a través de profundizar la democracia, cambiar el mundo.



La magia de Chavez fué proponer democracia y cambio del mundo.



La revolución de hoy es: transformar el mundo profundizando la democracia https://t.co/rUgNmSLaj1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 27, 2024

Petro también aseguró que "la revolución de hoy es: transformar el mundo profundizando la democracia", y recordó que "la magia de (Hugo) Chávez fue proponer democracia y cambio del mundo".



El mandatario colombiano acompañó su publicación con un video en el que Maduro arremetió contra los gobiernos de izquierda por no condenar los supuestos intentos de atentado en su contra, catalogándolos de cobardes.



Publicidad

"No solo me persiguen para tratar de atentar contra mi vida, como se demostró ayer con la captura de dos individuos del movimiento terrorista llamado Vente Venezuela, será veinte terroristas. Callan (...) los gobiernos de derecha callan. La izquierda cobarde, no son capaces de condenar los golpes, los intentos contra la revolución, contra la paz", aseguró Maduro.

Antes, el Gobierno colombiano manifestó su preocupación por las dificultades de la oposición venezolana para inscribir sus candidaturas para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

Publicidad

"Colombia expresa su preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición como la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y el Movimiento Vente Venezuela, entre otros", señaló la Cancillería en un comunicado.

Para el Gobierno de Colombia, uno de los principales aliados de Maduro en la región, estas decisiones pueden "afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional en la transparencia y competitividad del proceso electoral que culminará con las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio".

En respuesta, el régimen venezolano cargó contra la administración de Petro y la acusó de cometer una "grosera intromisión" en asuntos internos.

La PUD, la principal coalición opositora de Venezuela, denunció el lunes que no pudo postular la candidatura de la historiadora Corina Yoris y rechazó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no explicara las razones.