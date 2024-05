Helena Urán pide al presidente Petro "no romantizar" la figura del M-19

Helena Urán, hija del magistrado Carlos Urán, quien falleció en la toma violenta del Palacio de Justicia, generó polémica con una carta dirigida al presidente Gustavo Petro pidiendo no romantizar más la bandera del M-19 y abrir la discusión entre todos los actores para sanar muchas heridas.

La funcionaria de la Cancillería manifestó en Noticias Caracol que “más que una carta era un mensaje. Yo vi la bandera en una plataforma, en un evento público, y lo que yo en ese momento pensé fue que esto definitivamente no ayuda a nadie y al contrario dinamiza el lenguaje violento y los símbolos guerreros”.

Urán aseguró que no solamente habló en relación con el M-19, sino también con los símbolos que tienen que ver con la fuerza pública: “Se desconoce el daño que han generado estos actores a las personas que quedan atrapadas en sus decisiones y ese es el llamado que yo quiero hacer. Pensemos un poquito qué representa esto y por qué vamos a seguir estando orgullosos de actos que se cometieron en guerra y que generaron daño a otras personas”.

En cuanto al acto del presidente Petro en Zipaquirá, en donde pide que le pongan a su lado la bandera del desaparecido grupo guerrillero, Helena Urán dijo que “tal vez hubiera sido otra cosa si la bandera que hubieran subido hubiese sido la de la ADM-19, que era el partido político, porque son dos banderas distintas. La bandera que representa al M-19 es en relación con unos hechos, que podemos estar de acuerdo o no, pero lo cierto es que generaron daño y ese es mi reclamo. Lo que pido es que reconozcamos a todos los demás cuando hacemos este tipo de cosas, sobre todo desde una posición de poder”.

La asesora en asuntos para la no repetición de la Cancillería afirma que ha sido “enfática en señalar la responsabilidad de la fuerza pública en asesinatos, las torturas y ejecuciones y desapariciones durante el Palacio de Justicia, pero eso no quiere decir que yo avale que el M-19 hubiera entrado de una manera violenta y eso reaparece cuando uno ve este tipo de símbolos. Yo creo que deberíamos ser un poquito más cuidadosos y más bien, desde el poder en el que está el presidente, más bien incitar a un diálogo”.

Helena Urán, escritora del libro Mi vida y el Palacio, pide que “a 39 años de los hechos del Palacio de Justicia podamos hablar sobre lo que sucedió de una manera honesta desde todos los frentes”.

El presidente Petro no ha respondido directamente a la carta, pero el ministro de Cultura, Juan David Correa, sí reaccionó y acogió, según la funcionaria “que tengamos un diálogo entre diferentes sobre cómo recordamos los hechos, no solo del Palacio de Justicia, sino el M-19. Me parece importante que se hable sobre el M-19, sobre la figura de Carlos Pizarro o el robo de la espada de Bolívar. Todo esto lo necesitamos para poder avanzar, pero no de una manera en la que algunos se puedan sentir desafiados, confrontados o violentados”.

