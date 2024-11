Iván Name sobre investigación por caso UNGRD: “feliz de ingresar a un salón de la corte"

La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal en contra del senador Iván Name y el representante a la Cámara Andrés Calle por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo UNGRD.

¿Qué dijo Iván Name sobre investigación en su contra?

El senador Name se pronunció al respecto en el Congreso de la República y dijo: "Quiero celebrar que la Corte Suprema haya abierto una investigación formal a mi nombre y actuación por hechos en que se me ha señalado y que han llevado a formular dos tipos penales, honorables senadores".

Tanto Iván Name, expresidente del Senado, como Andrés Calle, expresidente de Cámara, fueron citados a indagatoria por haber incurrido, al parecer, en los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.

La investigación judicial se centra en presuntas irregularidades en la asignación de contratos por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en las que ambos funcionarios habrían participado como presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes en el momento de los hechos. A cambio de sus gestiones, el senador y el representante habrían recibido pagos en efectivo por parte de Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector de la unidad.

Según las investigaciones de las autoridades, Name y Calle se habrían comprometido, a cambio de los presuntos pagos, a promover reformas presentadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que estaban en proceso en el Congreso de la República.

Name y Calle habrían recibido 4.000 millones de pesos, según las declaraciones que dieron ante la justicia Olmedo López y Sneyder Pinilla. Los dineros, aparentemente, fueron entregados con ayuda de la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz.

Petro "me ha señalado por sus derrotas": Iván Name

Frente a las acusaciones de la corte, el senador Iván Name manifestó que “nunca recibí nada ni pedí ni me fue ofrecido para que beneficiara las reformas del Gobierno. Por el contrario, en la plaza pública hasta el presidente (Gustavo Petro) me ha señalado como causante de sus derrotas en las reformas y no porque sean las de él. Las reformas políticas que han venido aquí de otros gobiernos también se han hundido como se va a hundir la reforma a la política que ha presentado este gobierno por segunda vez y las hundimos en todos los gobiernos pasados cuando quisieron hacer aquí un club exclusivo”.

Finalmente, el senador Iván Name dijo sentirse “feliz de ingresar a un salón de la Corte Suprema, como nunca lo he hecho, para que se me sea juzgado y para que sea proferido un fallo después de la investigación para que brille la justicia así sea tardía”.

Los fondos de los que habla la Corte Suprema, aparentemente, fueron utilizados por el senador y el representante para financiar campañas electorales de alcaldes y gobernadores que se llevaron a cabo el 29 de octubre de 2023. La decisión de la Sala de Instrucción de la Corte se tomó tras evaluar la información recopilada en labores de Policía Judicial, así como los testimonios del magistrado instructor y otros proporcionados por la Fiscalía General de la Nación.

