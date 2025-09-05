Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
POLÍTICA  / Jennifer Pedraza mostró cómo buscó prueba Saber Pro de Juliana Guerrero, quien anunció acciones

Jennifer Pedraza mostró cómo buscó prueba Saber Pro de Juliana Guerrero, quien anunció acciones

En tono de burla, dijo a sus seguidores que les iba “a enseñar a ‘hackear’ la página del Icfes en menos de un minuto”. Juliana Guerrero dijo que emprendería acciones legales contra la representante.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 05, 2025 03:08 p. m.
Jennifer Pedraza mostró cómo buscó prueba Saber Pro de Juliana Guerrero, quien anunció demanda
Captura de pantalla cuenta de X de Jennifer Pedraza/Colprensa