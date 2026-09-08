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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / ¿Cuáles son los "Acuerdos de Barranquilla" anunciados tras reunión entre De la Espriella y Rubio?

¿Cuáles son los "Acuerdos de Barranquilla" anunciados tras reunión entre De la Espriella y Rubio?

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se reunió en Barranquilla con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El mandatario anunció después lo que denominó como los "Acuerdos de Barranquilla"

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 8 de sept, 2026
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Tras finalizar la reunión entre el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la ciudad de Barranquilla, ambos se pronunciaron sobre los acuerdos a los que llegaron. Entre lo acordado se encuentran los memorandos de entendimiento denominados "procesamiento de minerales críticos y tierras raras" y "cooperación en energía nuclear".

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"Estamos retomando una relación que ha sido histórica y muy cercana, que se interrumpió durante 4 años, pero que siempre ha estado ahí en los cimientos más profundos del alma de la colombianidad, porque Estados Unidos ha sido nuestro aliado, nosotros hemos sido sus aliados y cuando Estados Unidos y Colombia han trabajado juntos, lo único que han tenido nuestros pueblos es progreso, seguridad y desarrollo", aseguró el presidente durante su intervención.

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Rubio estaba de acuerdo con el mandatario colombiano y dijo que visitó el país la última vez como senador. "Durante los últimos 4 años en mi función de senador y después de secretario de Estado, no habíamos viajado acá y creo que hasta cierto punto eso enseña un poco de la distancia que se había creado entre nuestros gobiernos", explicó el funcionario estadounidense. El secretario destacó que tuvieron la oportunidad de restaurar las relaciones naturales entre Colombia y Estados Unidos, y que además entran en una nueva etapa de cooperación sin precedentes.

¿Cuáles son los "Acuerdos de Barranquilla"?

Por su parte, De la Espriella también aseguró que con la visita se llegó a lo que él llamo los "Acuerdos de Barranquilla", que lo resume en tres objetivos principales: reconstruir la Patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio.

"El primer propósito de estos 'Acuerdos de Barranquilla' es la reconstrucción y la recuperación económica. El terremoto dejó enormes desafíos en vivienda, hospitales, colegios, carreteras, puentes, servicios públicos y capacidad productiva. Propusimos trabajar con los Estados Unidos en mecanismos de cooperación inversión y financiación, incluyendo a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, a otras agencias, el sector privado y empresas de ambos países", explicó el presidente sobre dos de los objetivos.

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