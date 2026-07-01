José Manuel Restrepo se refiere a "desobediencia civil" anunciada por Iván Cepeda: "Una vergüenza"

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, habló este miércoles acerca de “la desobediencia civil pacífica” anunciada por el excandidato Iván Cepeda si Abelardo de la Espriella no cumple con varias solicitudes, como renunciar a su nacionalidad estadounidense antes de llegar a la Casa de Nariño, el 7 de agosto. En entrevista con Blu Radio, Restrepo afirmó que las declaraciones de quien fue aspirante por el Pacto Histórico son "una vergüenza con la democracia" y "un ataque a la institucionalidad".

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En un comunicado, Cepeda indicó que la ciudadanía estadounidense de Abelardo de la Espriella “se hace incompatible con el ejercicio de la función y la condición presidencial en Colombia”. También, se refirió al caso de Alex Saab, a quien la firma de De la Espriella representó: "Hace algunos días, once congresistas del Partido Demócrata señalaron que existe evidencia de que transacciones bancarias e inmobiliarias financiadas parcialmente por Alex Saab, pudieron beneficiar a De la Espriella". Además, instó a las autoridades estadounidenses a que aclaren “si el señor De la Espriella ha sido o es agente o colaborador de la DEA, de la CIA o de cualquier otra agencia de seguridad de Estados Unidos".

Por otro lado, pidió “cesar toda persecución contra el presidente Petro y desistir de cualquier intento de extraditarlo”, así como “cesar la persecución contra los opositores políticos y dejar de estimular su judicialización por parte del Departamento de Justicia de EE. UU.”. Si De la Espriella no accede a estas solicitudes, Cepeda dijo que tomará "el camino de la desobediencia civil pacífica, que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”.



La respuesta de José Manuel Restrepo a comunicado de Cepeda

El vicepresidente electo, con respecto a las declaraciones del excandidato, mencionó lo siguiente: "El pueblo colombiano tiene que reaccionar. Esas declaración de desobediencia civil es una vergüenza. Es una vergüenza con la democracia. Es un ataque a la institucionalidad. Eso es propio que quien no es un demócrata. El senador Electo Ivan Cepeda había reconocido ya al presidente Abelardo De Espriella...de cuando acá entonces ahora sale con semejante babosada, es una pataleta de abogado y además un berrinche antidemocrático del señor Cepeda".

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Para Restrepo, la declaración del excandidato "refleja un poco de temor de lo que está sucediendo, porque como ha habido tanta convivencia entre los grupos criminales y el gobierno actual en el proceso de paz total, donde él ha sido protagonista, pues seguramente tiene miedo de eso, pero a mí me parece que desconocer un proceso electoral que reconoció la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, es un atentado de la democracia, y eso en este país no se puede permitir".

Anteriormente, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, también se pronunció al respecto, y dijo que Cepeda “puede declararse en lo que él considere siempre y cuando se haga en el marco de la ley. Debe ceñirse a lo que dicte la Constitución y la ley”, y le recordó al opositor que “el pueblo colombiano ha hablado, habló en las urnas, el presidente electo De la Espriella ganó las elecciones y todos los colombianos debemos respetar y acatar la voluntad del pueblo soberano cuando se expresa libremente en las urnas”.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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