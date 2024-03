La vez en la que Petro se comprometió a no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente

En 2018, el entonces candidato presidencial Gustavo Petro recibió la adhesión de varias figuras de la política nacional. En medio de ese evento, el hoy jefe de Estado sacó dos tablas con los que serían sus 10 mandamientos, entre estos estaba “no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente”.



En aquel momento, el candidato presidencial Gustavo Petro recibía el apoyo de Claudia López, Antanas Mockus e Íngrid Betancourt.

En los registros fotográficos de la jornada quedaron captados sus 10 mandamientos: "No expropiaré, no convocaré a una asamblea constituyente, manejaré los recursos públicos como recursos sagrados, impulsaré la iniciativa privada, garantizaré la democracia, respetaré el Estado social de derecho, nombraré a los más capaces, garantizaré la igualdad de género, impulsaré el tránsito ordenado de las energías limpias, impulsaré la educación, garantizaré el cumplimiento de los resultados de la consulta contra la corrupción”.

En aquel momento recibió el apoyo de figuras que se apartaron desde que llegó a la Casa de Nariño - Colprensa.

Estos mandamientos se los recordaron este viernes, 15 de marzo de 2024, al presidente Gustavo Petro, luego de que él hiciera referencia a la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente durante un discurso que dio en Cali.

“No es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado, son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia, esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres. Por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo democráticamente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia, no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”, sostuvo el jefe del Estado.

Además, estas declaraciones del mandatario de los colombianos generaron diversas reacciones desde el Congreso. Algunos se mostraron a favor y otros, en contra.

“Algunos congresistas no quieren que se cumpla el mandato popular de los colombianos entregado al presidente de la República. En ese escenario es legítimo, es un mecanismo contemplado en la Constitución Política que, de ser necesario, se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente para hacer los ajustes necesarios en la institucionalidad para que avance este contrato social que tenemos en Colombia”, manifestó Heráclito Landínez, representante a la Cámara por el Pacto Histórico.

“Finalmente se le cayó la máscara al presidente Petro, yo lo venía advirtiendo desde hace muchos meses, pero hoy él lo confirmó. Quiere reelegirse y lo quiere hacer a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Presidente Petro, respete la democracia, respete su promesa de campaña”, complementó David Luna, senador del Partido Cambio Radical.