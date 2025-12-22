En vivo
POLÍTICA  / Paloma Valencia participará en la Gran Consulta de la centroderecha en marzo de 2026

Paloma Valencia participará en la Gran Consulta de la centroderecha en marzo de 2026

La candidata del Centro Democrático se medirá en las urnas contra Vicky Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y Juan Manuel Galán para definir un único candidato presidencial que irá a primera vuelta.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 22 de dic, 2025
