Paloma Valencia participará en la Gran Consulta de la centroderecha en marzo de 2026

La candidata presidencial del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, participará el 8 de marzo de 2026 en la llamada Gran Consulta, que es la consulta interpartidista que agrupa a sectores de derecha y centroderecha. Este lunes se confirmó que, luego de sostener reuniones este domingo con quienes ya están confirmados en esa consulta y con las directivas del partido que fundó el expresidente Álvaro Uribe, Valencia tomó la decisión de sumarse a ese grupo para definir entre ellos un candidato o una candidata presidencial que vaya directo a la primera vuelta presidencial en mayo del próximo año.

Así las cosas, en marzo del próximo año, Paloma Valencia se medirá frente a Vicky Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y Juan Manuel Galán. Entre ellos se eligirá al candidato o candidata único. El nombre de Paloma Valencia ya sonaba en días pasados para sumarse a la Gran Consulta. "Bienvenida, Paloma Valencia. Esta es una unidad que busca proponerle al país una alternativa diferente, con diversas ideas, carácter y respeto. Por encima de los egos y las ideologías, Colombia necesita liderazgos que den resultados, actúen con transparencia y pongan al país primero", escribió Juan Manuel Galán en su cuenta de X.

Más temprano, el expresidente Uribe aseguró que respetaría cualquiera que fuese la decisión de Valencia, pues la otra alternativa con la que contaba era ir directamente a la primera vuelta. "De mi parte acataré la decisión final de nuestra candidata la senadora Paloma, a quien apoyaremos con todo el entusiasmo", afirmó el exmandatario, cuyo partido decantó la lista de precandidatos y anunció a Valencia como su candidata luego de una encuesta.



En la encuesta Invamer divulgada a inicios de diciembre por Noticias Caracol y Blu Radio, la intención de voto la dominaba el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, coalición del presidente Gustavo Petro, con 31,9%. En segundo lugar se situaba el abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento de extrema derecha Defensores de la Patria, con el 18,2%, y en tercero apareció el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, de centro, con el 8,5%. Tanto De la Espriella como Fajardo ya anunciaron que irán directamente a primera vuelta, mientras que Cepeda irá a una consulta en marzo con Camilo Romero y Roy Barreras.



Paloma Valencia registró un 1,1% de la intención de voto en la encuesta Invamer de cara a las elecciones presidenciales cuya primera vuelta se celebrará el 31 de mayo de 2026, mientras que la segunda, si es necesaria, será el 21 de junio.

Sobre la Gran Consulta, también han sonado otros nombres que podrían sumarse en los próximos días. Tal es el caso del exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa y el exministro Juan Carlos Pinzón. El exministro Daniel Palacios también se unió pero aún no aparece en la foto o en los eventos oficiales de este grupo de candidatos.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL