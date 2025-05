Las cuentas del Gobierno Petro en el Senado para que se aprueba la consulta popular

El Gobierno está haciendo sus cuentas para conocer si la consulta popular con la que plantea aprobar 12 puntos de la hundida reforma laboral llegará a buen puerto. Este martes 13 de mayo, el Senado empezará la discusión para darle el visto bueno o no a este proyecto que fue llevado por el propio presidente Gustavo Petro al Congreso.

Así las cosas, Noticias Caracol conoció como están las cuentas en la plenaria y si el Gobierno logrará la mayoría para que se convoque, posteriormente, a las votaciones con el objetivo de que la ciudadanía decida si las aprueba o no.

Todo apunta a que las cuentas para la consulta popular favorecen hoy al Gobierno Petro . Con el regreso de Ciro Ramírez, del Centro Democrático, hay un total de 105 senadores y se necesita una mayoría de 53 votos para tomar una decisión: aprobar o no la consulta popular.

Hoy el gobierno cuenta con 57 votos, sumando las fuerzas de izquierda, los verdes y los congresistas rebeldes de algunos partidos como el Conservador y el Partido Liberal. Con este panorama ya la consulta sería aprobada. En la otra orilla, la de la oposición, hay un aproximado de 48 votos, sumando a Colombia Justa Libres, unos pocos liberales y algunos congresistas del partido de la U.

No obstante, en el debate se plantearán algunas visiones que consideran que convocar una consulta popular podría ser inconveniente en términos fiscales para el país, en días cuando el país atraviesa ciertas dificultades en este aspecto. “Gastarse 700 mil millones de pesos en medio de esta crisis fiscal tan compleja que está enfrentando la nación no tiene ningún sentido”, anotó Juan Felipe Lemos, senador del partido de la U.

En tanto, Nicolás Echeverry, senador del partido Conservador, manifestó que considera que “las preguntas son con respuestas muy obvias y que lo único que están buscando es anticipar las elecciones generales del 2026 manipulando al electorado, polarizando más el país y no hay una respuesta contundente para solucionar los problemas laborales de los colombianos”.



Así están las cuentas

De acuerdo con las cuentas en el Senado, habría unos votos fijos y unos que podrían cambiar, pero el Gobierno espera alar a los indecisos para aumentar su votación y llegar incluso a los 60 votos a favor de la consulta.



Votarían sí

Pacto Histórico: 21

Alianza Verde: 6

Comunes: 5

Mais: 1

Aico: 1

Conservadores: 3

Partido Liberal: 10

Así: 3 indecisos



Votarían no

La U: 3 indecisos

Mira: 3 indecisos

Liberal: 3

Cambio Radical: 11

Partido Conservador: 12

Centro Democrático: 12

Jota Pe Hernández: 1

Así: 1

De otro lado, el Pacto Histórico pidió garantías a la mesa directiva del Senado para el debate. “Será responsabilidad exclusiva de su presidente (Efraín Cepeda) si aquí llega a generarse algún manto de dudas sobre el mecanismo en la discusión de esta consulta popular”, manifestó María José Pizarro, senadora de esa colectividad.

Han sido los movimientos del gobierno compartidos como la U y los liberales los que hoy les dan un aire de victoria, como el nombramiento de la secretaria de la Comisión Cuarta de la Cámara, Diana Morales, como ministra de Comercio para los liberales, pese a que el expresidente César Gaviria recomendó a sus senadores votar no a la consulta y negó que la cuota les pertenezca.

Un grupo pequeño de congresistas aseguró que su voto podría cambiar dependiendo de la votación del informe que apela al archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, el cual sería también discutido en la plenaria de este martes.

Por lo menos 13,6 millones de colombianos deben participar en la consulta popular - Colprensa

De aprobarse la convocatoria de la consulta popular, para que esta sea válida tiene que votar al menos un tercio de los inscritos en el censo electoral, pues, en caso contrario, el resultado no será vinculante aunque en cada pregunta el "Sí" obtenga la mayoría.

En Colombia hay 40.963.370 personas habilitadas para votar, por lo que deberían sufragar un mínimo de 13.654.456 ciudadanos, es decir, 2,3 millones más que los votos que obtuvo Petro en 2022 cuando fue elegido presidente. Las 12 preguntas de la consulta abordan temas como la jornada laboral de ocho horas, licencias por salud —incluidos los dolores menstruales—, salarios dignos para el campo y el fin de la tercerización, entre otros aspectos.



Lo que dijo Efraín Cepeda

Por su parte, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, manifestó que el “Congreso no puede ser un apéndice de otro poder…no debe ceder ante presiones externas, en especial las provenientes del Ejecutivo”. Se refirió al voto libre y reflexivo: “Ni el Ejecutivo ni el Legislativo pueden ejercer presión o coacción sobre el voto. Hoy no me atrevería a hablar de ningún guarismo. Veo que las opiniones están divididas y una consulta popular de tres meses va a polarizar aún más a nuestra nación. Eso vale casi un billón de pesos; mientras tanto, qué pasa con los subsidios de vivienda popular, con la educación, con la salud?".

