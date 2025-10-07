En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Las dos jóvenes colombianas detenidas en Israel por ir en flotilla hacia Gaza ya fueron liberadas

Las dos jóvenes colombianas detenidas en Israel por ir en flotilla hacia Gaza ya fueron liberadas

Según la Cancillería, las activistas están acompañadas por el cónsul Carlos Piñeros en Israel, donde se les practicarán chequeos médicos antes de desplazarse a las ciudades de origen.

Por: EFE
Actualizado: 7 de oct, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Luna Barreto y Manuela Bedoya.jpg
Luna Barreto y Manuela Bedoya.
