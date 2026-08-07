Las reuniones bilaterales de De la Espriella con otros presidentes de la región y el rey de España

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se reunió este viernes con los jefes de Estado y/o Gobierno que llegaron a Colombia para su ceremonia de posesión presidencial, que se llevará a cabo en Cali en un acto que por primera vez se hace fuera de Bogotá. Uno de los encuentros fue con el presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, con quien De la Espriella abordó una agenda centrada en comercio, inversión, educación y cooperación para el desarrollo. En la reunión, en la que también participó la canciller hondureña, Mireya Agüero, los mandatarios dialogaron sobre la necesidad de fortalecer la integración regional, impulsar el intercambio comercial, promover la inversión y ampliar las oportunidades educativas como parte de una agenda común. Asfura destacó que Honduras y Colombia mantienen una relación diplomática de más de dos siglos y recordó que ambos países conmemoran 201 años de relaciones ininterrumpidas desde 1825. "Compartimos más de dos siglos de amistad, respeto y cooperación, una relación histórica que hoy reafirmamos con una visión de futuro", enfatizó Asfura, quien expresó a De la Espriella sus "mejores deseos de éxito" en su gestión al frente de Colombia.

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De la Espriella también se reunió con los mandatarios de Argentina, Javier Milei, y de Chile, José Antonio Kast. "Una nueva etapa comienza en la relación entre Chile y Colombia. Me reuní con el Presidente electo Abelardo de la Espriella y coincidimos en fortalecer la cooperación en seguridad, comercio y defensa de la democracia en la región", escribió en X el mandatario chileno que también compartió fotos del encuentro. Entretanto, la Presidencia de Argentina compartió una imagen en la que se ve al mandatario de ese país, Javier Milei, junto a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, el canciller argentino, Pablo Quirno, y a De la Espriella acompañado por su esposa, la futura primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda.

De la Espriella, Milei y Kast comparten una visión liberal en lo económico, un discurso de reducción del tamaño del Estado y una postura crítica frente a los Gobiernos de izquierda latinoamericanos, afinidad que el presidente electo colombiano reivindicó durante la campaña y tras su victoria electoral.



Otro de los encuentros bilaterales tuvo lugar con el rey Felipe VI de España. En la reunión bilateral estuvieron presentes también el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, quien acompaña al rey en su viaje a Cali; el embajador de España en Bogotá. Santiago Jiménez; la próxima primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, y diplomáticos de los dos países. Felipe VI llegó en la mañana de este viernes a Cali para asistir a la toma de posesión de De la Espriella, una función institucional que desempeña en las ceremonias de investidura de los presidentes iberoamericanos desde 1996, cuando todavía era príncipe de Asturias. A su llegada al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, el rey fue recibido por la canciller salie.nte de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, y por el embajador Jiménez, además de otras autoridades colombianas.



A la investidura de De la Espriella asistirán hoy los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura, entre otras autoridades internacionales y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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