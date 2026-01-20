“Los ricos también lloran”: ministro de Salud sobre la crisis en Hospital San Rafael de Itagüí

Una nueva polémica protagoniza hoy el Gobierno nacional luego de unas declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que han causado indignación en Antioquia. En días pasados, en una rueda de prensa, el gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave Soto, lloró al relatar las dificultades económicas que atraviesa ese centro médico y que, según dijo, ha impedido pagarles los salarios a su personal. En respuesta, el ministro Jaramillo afirmó en una entrevista con Caracol Radio que "los ricos también lloran".

Durante la entrevista en esa emisora, el ministro afirmó: "Los ricos también lloran. Voy a decir algo que es muy importante. Ahí hay dos hospitales. El San Rafael es un hospital departamental y el hospital del sur es un hospital municipal que hoy está cubriendo la gran mayoría de los servicios que no presta San Rafael. Ese hospital ha sido presa de la politiquería, desafortunadamente". Jaramillo agregó: "Uno no puede salir a llorar cuando todo el mundo sabe que ha habido una malísima administración. Ese hospital ha sido presa de la politiquería".

El ministro de Salud reiteró sus acusaciones durante la noche de este lunes en un consejo de ministros. "Entregaron todos los hospitales en Antioquia al mejor postor, al mejor político. Todo el mundo sabe que el hospital San Rafael de Itagüí ha sido presa de diputados permanentemente", declaró el ministro, quien aseguró, además, que el gerente Arroyave "tiene un familia político, diputado".



El presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó, por su parte, que "el hospital de San Rafael de Itagüí tiene indicios de una gran corrupción".



Duras reacciones del sector médico

En respuesta, Médicos de Colombia afirmó en X: "Dan ganas de llorar Cuando un ministro de salud le responde a un acongojado gerente de un hospital empobrecido como el San Rafael de Itagui, mismo que está diseñado para atender lo estratos más bajos de la población: “los ricos también lloran”. DAN GANAS DE LLORAR, y mucho".



También se pronunció la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez, quien afirmó que "es un descaro que el ministro reduzca este tema a un asunto de ricos y pobres. La red hospitalaria no atiende a los ricos. Y si de ese vamos a hablar, ministro, de los tres millones de personas afiliadas en Antioquia a las EPS intervenidas el 75% son de regimen subsidiado. Más de dos millones de personas, son justamentes a esas personas las que el Gobierno está condenando a muertey a la falta de atención por sus intervenciones y acciones errática constantes".

