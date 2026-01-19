Presidente Petro revela uno de los temas que abordará en su encuentro con Donald Trump

El presidente Gustavo Petro está centrado en la reunión que sostendrá con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, el próximo 3 de febrero. (Lea también: Petro contó detalles de conversación con Trump: restablecer “comunicación permite bajar los tonos”)

La importancia del encuentro, según fuentes que hablaron con la agencia Efe, es tal que Petro canceló su asistencia al Foro de Davos para participar el 21 de enero en el panel 'La marcha imparable de las energías renovables'.

De acuerdo con dicha agencia de noticias, el jefe de Estado quiere dar prioridad a la reunión con Trump, la primera de ambos tras un año de tensiones en la relación bilateral por serias diferencias sobre asuntos como la política migratoria, la lucha contra el narcotráfico y los ataques de EE. UU. en Venezuela en los que fue apresado Nicolás Maduro.



¿De qué hablará Petro con Trump?

En un mensaje en X, publicado el 18 de enero, el mandatario colombiano escribió que “Ecopetrol debe acelerar el proceso de adecuación para la importación de gas y hablaré con el presidente Donald Trump y el gobierno venezolano sobre la articulación energética y eléctrica de Colombia y Venezuela y Colombia y Panamá”.



Añadió que el objetivo es buscar “reducir las tarifas eléctricas para el país y de hacer del Caribe colombiano ya no un importador de gas sino un exportador de gas grancolombiano, en beneficio del pueblo de Colombia y del pueblo de Venezuela”.



Ya el pasado 7 de enero, Petro contó detalles de algunos temas que tocó con Trump en la primera llamada telefónica que sostuvieron desde que el magnate regresó al poder.

“Le tuve que lanzar las cifras, las mismas que he repetido aquí” sobre el narcotráfico, dijo.

“¿Por qué se me sindica si llevo 20 años arriesgando mi vida, luchando contra traquetos de alto poder y políticos aliados de ellos?”, cuestionó, asegurando que le mostró a Trump “los datos, le dije que el Gobierno de Duque duplicó los sembrados” de cultivos ilícitos.

“Le dije cómo habían aumentado las incautaciones de droga a un punto que de mil toneladas el año pasado, llegaremos a 3.500 cuando termine (mi mandato). Nunca ningún Gobierno del mundo ni de Colombia ha logrado esa cantidad de cocaína incautada”, expresó.

También tocaron el tema de Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, de quien aseguró “no es mi aliado”.

"Por fin hay una comunicación que permite que el presidente y las autoridades de Estados Unidos sepan realmente qué está pasando con la lucha que hemos librado en este gobierno contra los narcóticos", añadió.

"Ya veremos los resultados de esa reunión", dijo días después Petro. (Lea también: Trump dice que fue un honor hablar con el presidente Petro y espera reunirse con él)



Así han sido las relaciones de Colombia y Estados Unidos tras regreso de Trump

El gobierno de Trump retiró la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas, al considerar insuficientes sus esfuerzos para detener el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Washington también le retiró la visa a Petro, a quien incluyó en la llamada lista Clinton junto a su hijo Nicolás Petro, Verónica Alcocer y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Tras la intervención estadounidense en Venezuela, Trump acusó al colombiano de ser un líder del narcotráfico y dijo que le parecía "bien" llevar a cabo una incursión militar en suelo colombiano, similar a la realizada en Caracas.

Colombia y Estados Unidos han sido aliados históricos en asuntos militares y económicos, pero desde que Trump asumió su segundo mandato en 2025, él y Petro han protagonizado los peores momentos de la relación bilateral.

