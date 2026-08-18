De la Espriella habló con Marco Rubio y volvió a pedir que EE. UU. suspenda aranceles temporalmente

El presidente Abelardo de la Espriella informó que dialogó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y en la conversación volvió a solicitar que la nación norteamericana suspenda temporalmente los aranceles impuestos a Colombia, mientras se trabaja en la recuperación del país por los daños causados por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Ya el mandatario colombiano le había hecho la misma petición a su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien conversó el pasado 15 de agosto y al que le agradeció "toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos" desplegados tras la emergencia.

En ese diálogo, De la Espriella afirmó que le planteó a Trump la necesidad de suspender temporalmente el arancel del 12,5 % que se aplica a algunas importaciones colombianas como las flores, con el objetivo de aliviar a los empresarios del país mientras afrontan las consecuencias económicas del terremoto. "Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé", señaló el jefe de Estado, en alusión al déficit fiscal de Colombia, equivalente al 6,4 % del PIB en 2025, y a una deuda pública que alcanzó un récord de 1.167 billones de pesos (unos 373.850 millones de dólares) al cierre del primer semestre.



Detalles de lo que habló con Marco Rubio

De acuerdo con De la Espriella, “tuve una muy fructífera conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos. Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito”.



El presidente dijo que le dio “instrucciones al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, para que viaje hoy mismo a Washington y se ponga personalmente al frente de este tema. Le agradecí al secretario Rubio todo el apoyo que Estados Unidos le ha brindado a Colombia frente a la tragedia: ayuda económica, asistencia humanitaria y equipos de rescatistas. También le ratifiqué nuestra determinación de fortalecer la histórica y trascendental alianza entre Colombia y los Estados Unidos. Hoy, más que nunca, Colombia y Estados Unidos deben estar unidos”. (Lea también: ¿Qué alcances tiene la entrada de Colombia en el Escudo de las Américas de Estados Unidos?)



En su primera alocución presidencial, De la Espriella dijo que por el terremoto se han calculado pérdidas “cercanas a los 30 billones de pesos, más o menos 24,5 billones en edificaciones y 5,5 billones en infraestructura”. Aclaró que “es una cifra preliminar que se irá ajustando en la medida en que tengamos más información y se caracterice en cada una de las regiones los daños que se han presentado por cuenta de este terremoto”.

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El terremoto supone la primera gran prueba para el gobierno del derechista De la Espriella, quien se vio enfrentado a la emergencia apenas tres días después de asumir el cargo. El mandatario dijo haber encargado al ministro de Vivienda la puesta en marcha del Plan Milagro de Reconstrucción, con el apoyo de constructores, entidades financieras, aseguradoras, gobernadores y alcaldes.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP