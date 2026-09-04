"No he sido asesino": Uribe antes de indagatoria en la Fiscalía por masacres de La Granja y El Aro

El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) comparecerá ante la Fiscalía General de la Nación en el marco de la investigación en su contra por las masacres de La Granja y El Aro, perpetradas hace 30 años en el departamento de Antioquia por paramilitares, y otros casos. "Acudo a esta indagatoria, con tristeza, lo hago por respeto a la Constitución, a mi familia, a mis compatriotas y a la justicia", afirmó el expresidente en un mensaje que leyó ante los medios de comunicación antes de ingresar a la indagatoria y posteriormente publicó en sus redes sociales.

"Creí que le había servido a la Nación pero hoy acudo a decir que no he sido asesino. El dolor que me afecta no deteriora mi amor y mi lucha por Colombia, que permanece por encima de honores y dolores", añadió Uribe en su mensaje.

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