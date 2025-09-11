En vivo
No hubo concertación sobre monto del presupuesto para el 2026: se levantó sesión por falta de quorum

El Congreso tiene dos días para decidir, pues de lo contrario deberá discutir sobre el monto inicialmente planteado por el Gobierno Nacional, que es de 557 billones de pesos.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 11, 2025 06:03 p. m.
Congreso de la República.
Colprensa

