No hubo concertación sobre monto del presupuesto para el 2026: se levantó sesión por falta de quorum

Se levantó la sesión por falta de quorum en las comisiones económicas de Cámara de Representantes y Senado de la República para discutir el monto el presupuesto del Gobierno para 2026. Por lo tanto, el Congreso solo tiene dos días para decidir, pues de lo contrario deberá acogerse a lo radicado inicialmente por el Gobierno Nacional, que es un monto de 557 billones de pesos.

En la sesión, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, planteó un recorte en el presupuesto del próximo año en 10 billones, es decir, que quedaría en 547 billones de pesos. "Hemos tenido como criterio la necesidad de proteger el crecimiento y el desarrollo económico como la principal herramienta que permite asegurar el cubrimiento de la brecha fiscal y la estabilidad de la economía del país”, indicó el ministro.

Esta propuesta se sumó a la que habían planteado algunos senadores, quienes hablaban de una reducción de 26 billones de pesos. Cabe resaltar que este último monto es el mismo dinero que busca el Gobierno con la ley de financiamiento o reforma tributaria.



Los tiempos para la discusión del presupuesto de 2026

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, explicó en Noticias Caracol en vivo que "queda muy poco tiempo", ya que el próximo lunes 15 de septiembre las comisiones económicas del Senado y la Cámara deben haber aprobado el monto del presupuesto. No obstante, resaltó que "el Gobierno Nacional accedió a discutir el tamaño de la reforma tributaria o ley de financiamiento", al proponer un recorte de 10 billones de pesos, es decir, pasaría de recolectar $26,3 billones, a $16,3 billones.



Solo quedan dos días hábiles para discutir esta propuesta así como la de los otros senadores. Luego de definir el monto, las comisiones económicas tienen hasta el 25 de septiembre para definir cómo se repartirá el dinero. Luego, el proyecto pasará al Congreso en pleno, donde se discutirá hasta el 20 de octubre. Si finalmente la corporación no toma una decisión, el Gobierno tiene la facultad de expedirlo por decreto, como sucedió el año pasado.

