Ordenan a presidente Petro a retractarse de publicación que involucra a Paloma Valencia

Un juzgado de Bogotá le ordenó al presidente Gustavo Petro a retractarse en los canales oficiales y en su perfil personal de X de una publicación, realizada el 29 de septiembre de este año, en la que involucraba a la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien radicó una tutela afirmando que el Jefe de Estado vulneraba su honra y buen nombre.

En la publicación, según dijo la senadora, el Presidente le respondió a un trino y afirmó que ella fue "cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes […] por las armas oficiales". Valencia indicó que "no ha sido investigada ni condenada judicialmente como autora, determinadora o cómplice de los hechos mencionados".

La sentencia del juzgado 46 administrativo oral del circuito de Bogotá añadió que se pidió una rectificación de esta información, pero que "fue negada el 6 de octubre de 2025, bajo el argumento de que el mensaje había sido aclarado el 1 de octubre del mismo año, y que se trataba de una crítica política, no de una imputación penal, en relación con el fenómeno de los denominados falsos positivos".



La senadora sostuvo que "la afirmación realizada por el Presidente excede los límites constitucionales de la libertad de expresión, al no tratarse de una opinión sino de una imputación directa que afecta su honra y buen nombre, al atribuirle públicamente una responsabilidad penal inexistente. En su criterio, no es constitucionalmente admisible que el jefe de Estado difunda información que le atribuya la comisión de conductas delictivas sin sustento judicial alguno".



Reiteró que, en su concepto, la aclaración que realizó el Jefe de Estado el 1 de octubre "no hace alusión directa al mensaje del 29 de septiembre, ni vincula expresamente la nueva publicación con el contenido objeto de controversia, ni precisa que ella no ha sido investigada ni condenada judicialmente por los hechos mencionados", por lo que en la tutela solicitó que el Presidente se retracte públicamente.



"Comentarios del Presidente se enmarcan en debate político": Presidencia

La defensa de la Presidencia de la República manifestó que la accionante (Paloma Valencia) "alegó haber solicitado una retractación respecto de las declaraciones emitidas por el señor Presidente de la República", y que "en la respuesta oficial, se precisó que los comentarios del Presidente se enmarcan exclusivamente en un debate político sobre un tema de alta relevancia para su proyecto gubernamental".

La apoderada de la Presidencia sostuvo que, "tras un análisis conjunto de las publicaciones y de la respuesta emitida, se concluye que la acción de tutela debe ser desestimada, toda vez que, en su criterio, el mensaje objeto de controversia no vulneró los derechos fundamentales al buen nombre ni a la honra de la accionante". Afirmó, además, que "la interpretación realizada por la accionante parte de una lectura fragmentada, descontextualizada, sesgada y estrictamente personal de las expresiones utilizadas por el mandatario, atribuyéndoles un alcance que no se desprende del texto original, sino de una valoración subjetiva".



El fallo del juez sobre trino de Petro

El juzgado falló a favor de Valencia, y ordenó al presidente Petro a que, "en el término de cinco días contados a partir de la notificación de la presente providencia, se retracte y presente excusas públicas a la accionante, senadora Paloma Valencia Laserna, por la respuesta emitida por él al mensaje que aquella publicó en la red social".

Para el cumplimiento de esta orden, el pronunciamiento de retractación y excusas deberá publicarse en los siguientes canales oficiales:



La cuenta oficial de la Presidencia de la República en la red social.

La cuenta institucional del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

La cuenta del señor Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego en la red social x, identificada como @petrogustavo.

La Presidencia, por su parte, puede impugnar esta decisión en los tres días posteriores a la notificación.

