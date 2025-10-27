En vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Ordenan a presidente Petro a retractarse de publicación que involucra a Paloma Valencia

Ordenan a presidente Petro a retractarse de publicación que involucra a Paloma Valencia

El mandatario debe retractarse en los siguientes cinco días. En el trino, según la senadora, Petro afirmó que ella fue "cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes por las armas oficiales". Presidencia respondió.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 27 de oct, 2025
