Misterioso hallazgo de cuerpo sin vida de mujer en Boyacá tiene en vilo a la comunidad: los detalles

Las autoridades de Boyacá adelantan la búsqueda de los familiares de una joven que fue encontrada sin vida hace más de un mes en zona rural del municipio de Samacá, pero cuya identidad sigue siendo un misterio.

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A través de un comunicado, la Personería Municipal de Samacá, por solicitud del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, informó que la mujer permanece como no identificada, por lo que hizo un llamado urgente a la comunidad para ayudar a establecer quién era y ubicar a sus seres queridos.

El cuerpo fue hallado en una vereda de Samacá

De acuerdo con el documento oficial, la joven fue encontrada el 17 de junio de 2026 en la vereda Churuvita, sector La Playa, jurisdicción del municipio de Samacá.



Aunque ha pasado aproximadamente un mes desde el hallazgo, las autoridades no han logrado identificarla, razón por la que decidieron divulgar algunas de sus características físicas y las prendas que llevaba puestas al momento de ser encontrada.



Estas son las características de la joven

Según Medicina Legal, la mujer tendría entre 15 y 19 años.

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Entre las características suministradas se encuentran:

Cabello largo, ondulado y rubio.

Estatura aproximada entre 1,51 y 1,58 metros .

. Dentadura natural completa, con tratamiento odontológico, incluida una restauración estética en resina y algunas malposiciones dentales.

Uno de los elementos que podría ser clave para identificarla es un tatuaje de gran tamaño, compuesto por varios diseños. En él aparecen los nombres "Felipe" y "Osman", un corazón roto, una línea de electrocardiograma, la figura de un personaje animado infantil sosteniendo una flor roja y la palabra "Betania" en la parte inferior.

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La ropa que llevaba puesta

Al momento del hallazgo, la joven vestía:

Buso negro con capucha marca Nike.

Camiseta gris marca Tommy Hilfiger.

Leggins negros.

Medias negras con franjas azules y blancas.

Tenis blancos marca Fila.

Las autoridades consideran que estos detalles podrían ayudar a que algún familiar, amigo o conocido logre reconocerla.

Autoridades piden información

La Personería de Samacá aclaró que la difusión de esta información tiene fines exclusivamente humanitarios, con el propósito de lograr la identificación de la joven y contactar a sus familiares.

Cualquier persona que crea tener información sobre su identidad puede comunicarse con la Fiscalía 47 Seccional URI de Tunja o con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Boyacá.

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Hasta el momento, las autoridades no han revelado las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la joven ni las causas del fallecimiento, por lo que el caso continúa siendo objeto de investigación.

María Paula Rodríguez Rozo

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