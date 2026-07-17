¿Alfredo Deluque u Honorio Henríquez? Estos partidos ya definieron voto por presidencia del Senado

El 20 de julio se eligen las presidencias del Senado y la Cámara. Las de la Cámara Alta son las más reñidos, pues dos congresistas de derecha aspiran a ser elegidos. Se trata del guajiro Alfredo Deluque, del Partido de la U, y el samario Honorio Henríquez, del Centro Democrático, que han sostenido reuniones con congresistas de distintos partidos en busca de su apoyo.

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Así van las cuentas por cada uno de ellos:



Alfredo Deluque

Partido Conservador: 9

Alianza Verde 8

Partido de La U: 8

Cambio Radical: 7

Salvación Nacional: 4

Aico-Mais: 2

Total: 38 votos



Honorio Henríquez

Centro Democrático: 17

Alianza Verde: 1 de Jota Pe Hernández

Total: 18 votos



Votos sin decidir: 45

Pacto Histórico: 26

Partido Liberal: 13

Alianza Verde: 2

Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad & Compromiso: 5

Falta el voto de Wadith Manzur, que no se posesionará por cuenta del proceso que tiene por corrupción.



¿Qué dicen desde el Partido de la U y el Centro Democrático?

“Si el Centro Democrático quiere ir a voto limpio, pues me he elegido 5 veces a voto limpio y no le tengo miedo a eso tampoco”, sostuvo Alfredo Deluque ante la propuesta del partido de Álvaro Uribe de un voto limpio para escoger el máximo puesto de esa corporación. Por su parte, Andrés Forero manifestó que “seguimos insistiendo en el derecho que le asiste al Centro Democrático como bancada mayoritaria de gobierno de tener la presidencia el primer año; además, creemos que lo coherente es nombrar el primer año a una persona que se opuso a las reformas del gobierno de Gustavo Petro, que por ejemplo hundió dos veces la reforma a la salud, como es el caso del doctor Honorio Henríquez, y no una persona contra la que no tengo nada personal, porque tengo aprecio personal de hecho por el doctor Deluque, pero que voto prácticamente todo lo del gobierno de Gustavo Petro”.

Este viernes 17 de julio no hubo citación formal de compromisarios, pero los diálogos entre los partidos políticos no han terminado. Deluque le apuesta a quienes no han decantado su voto, entre ellos los liberales, los del Mira e incluso la oposición. “Yo me he reunido con todos los partidos políticos como compromisario que soy, como candidato con los partidos de gobierno, o los afectos al próximo gobierno, tratando de organizar lo mejor posible la conformación de las comisiones constitucionales y legales del Congreso, pero también me he reunido con algunos partidos de oposición, porque ellos buscan saber si un presidente futuro en el Congreso les va a dar garantías a su derecho de oposición y ven en mí una opción de una persona razonable”, explicó el senador del Partido de la U.



Por el lado del Pacto Histórico aún no está claro el panorama, se siguen analizando las opciones y no se descarta que le puedan dar el voto a Honorio Henríquez, decisión que se conocerá el próximo lunes. Carolina Corcho manifestó que “estamos analizando todas las posibilidades bajo estos presupuestos, y estamos llamando a las mayorías de senadores y senadoras de todos los partidos políticos a que cerremos fila en defensa de la institucionalidad del Congreso de la República, dado muchos anuncios también que ha hecho el presidente entrante de pasar por decreto golpeando el Congreso de la República”. (Lea también: ¿El Pacto Histórico votaría por el Centro Democrático para presidencia del Senado? Habla congresista)



No obstante, el expresidente Álvaro Uribe le envió un mensaje al partido de la izquierda y aseguró que si Honorio Henríquez es elegido presidente del Senado, el Centro Democrático “les va a dar todas las garantías a todas las bancadas. Alguien decía que se necesita una reunión de Uribe con Petro para hablar de garantías. No, señor, no se necesita. Pueden decirle al presidente Petro, si Honorio es presidente del Senado, como integrante de un partido de gobierno, le dará todo el apoyo al gobierno. (…) Al presidente Petro, al pacto histórica, a la oposición, se les darán todas las garantías. Presidente Petro, usted no necesita reunirse conmigo, tendrá todas las garantías”.

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Asimismo, le pidió a Abelardo de la Espriella que le permita a Honorio Henríquez presidir el Senado, pero la respuesta del presidente electo, según él, fue “que tenía un compromiso personal con el doctor Deluque. Presidente, aplácele esa promesa. Presidente, usted dijo que no iba a intervenir en el Congreso, déjenos que él sea presidente. Ustedes además están creando un partido y en su entorno hay mucha gente que quiere acabar con el Centro Democrático y a mí me toca defender este partido”.

“Si el tigre ruge para salvar la patria, ahí estamos. Pero si el tigre ruge contra este partido, amigos del Centro Democrático, como abejitas africanas laboriosas, por todo el país, a defendernos”, expresó Uribe.

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En cuanto a la decisión sobre la Cámara de Representantes, la discusión aún no ha terminado, pero todo apunta a que será el conservador Nicolás Barguil el próximo presidente de la Cámara Baja. (Lea también: ¿Quiénes serán los presidentes de Senado y Cámara en nueva legislatura? Así va puja entre partidos)

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