Quién es Silvia Tcherassi, designada como embajadora Ad Honorem de moda, creatividad e identidad

El presidente electo Abelardo De La Espriella invitó a la diseñadora Silvia Tcherassi a asumir la representación honorífica como Embajadora Ad Honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia. El gobierno entrante, a través de un comunicado, indicó que Tcherassi aceptó la invitación y tendrá como misión "promover la industria del diseño colombiano, el talento creativo nacional y el invaluable patrimonio artesanal del país en los principales escenarios internacionales".

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De acuerdo con el gobierno electo, esta diseñadora es conocida como una de las figuras más influyentes de la moda latinoamericana y "ha llevado el nombre de Colombia a las capitales más importantes del diseño y ha demostrado que el talento colombiano puede competir y destacarse al más alto nivel".

Su trayectoria ha sido distinguida con importantes reconocimientos internacionales, entre ellos la condecoración como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, otorgada por el Gobierno de Francia; el Global Civic Leadership Award; y un reconocimiento especial de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, por su aporte a la industria creativa y a la proyección internacional de la moda como expresión cultural.



Según su página web, Tcherassi nació en el Caribe colombiano e inició su carrera como diseñadora de interiores, pero "la búsqueda de nuevas expresiones artísticas" la llevaron a la moda. Sus creaciones han sido presentadas durante del calendario oficial de las semanas de la moda de París y Milán, invitada especialmente por los organizadores. Sus colecciones se pueden encontrar en todo el mundo a través de sus 15 almacenes propios localizados en Europa, Norteamérica y Suramérica. También, están disponibles en históricos almacenes por departamentos, la más famosas boutiques multi-marcas y los portales de lujo más reconocidos.



La diseñadora colombiana es la fundadora y directora creativa de la extensión de marca Tcherassi Hotels, la cual, según el sitio web, está "centrada en el desarrollo conceptual de proyectos inmobiliarios y de hospitalidad". Su primera propiedad Tcherassi Hotel + Spa, en Cartagena, fue seleccionada por Condé Nast Traveler y Travel + Leisure como una de las mejores del mundo.

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Según el gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, con esta invitación "reafirma su compromiso con la economía creativa como motor de desarrollo, generación de empleo, innovación y proyección internacional. Como Embajadora Ad Honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia, contribuirá a fortalecer la presencia del diseño colombiano en el mundo, impulsar el trabajo de artesanos, diseñadores, confeccionistas y creadores nacionales, y consolidar la moda como una herramienta de diplomacia cultural, promoción de la identidad nacional y posicionamiento de Colombia como una potencia creativa".

LAURA VALENTINA MERCADO

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