Presidente Petro habla del Eln, el ataque de la CIA en Venezuela y Maduro

El presidente Gustavo Petro afirmó que las actividades de narcotráfico de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) están ayudando a que Estados Unidos invada Venezuela.

"El ELN está permitiendo, con su traqueteo (narcotráfico) y su dogma mental, invadir Venezuela", escribió Petro en un extenso mensaje publicado en su cuenta de X.

El lunes 29 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país destruyó una instalación de producción de droga en Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro de ese país.



The New York Times y CNN informaron que la CIA fue la responsable de ese ataque, en el que no hubo víctimas fatales.



"Sabemos que Trump bombardeó una fábrica en Maracaibo; tememos que mezclan allí la pasta de coca para convertirla en cocaína, aprovechando la ubicación en el lago de Maracaibo", señaló Petro en su mensaje, añadiendo: “Es simplemente el ELN. El ELN está permitiendo con su traqueteo y su dogma mental, invadir Venezuela”.



Petro hizo comentarios sobre Maduro

El mandatario colombiano dijo que desconoce si Nicolás Maduro ha "sacado ilegítimamente riquezas de Venezuela", subrayando que "en nuestro país no hay pruebas de narcotráfico de parte de él". (Lea también: Nicolás Maduro dice de cuánto es su “sueldito de presidente” y afirma que no ve “esa platica”)

En repetidas ocasiones, Petro ha sostenido que Maduro no es narcotraficante. Aunque a mediados de diciembre lo calificó de "dictador" por concentrar poderes, reiteró que "no hay ninguna evidencia en Colombia de que sea narco; esa es una narrativa de los EE. UU.".

“Mi última conversación telefónica con Maduro fue sobre cómo golpear conjuntamente al ELN en la frontera”, sostuvo.

Por otro lado, comentó que “a Trump le han hecho creer que soy testaferro de Maduro y de ahí sus últimas referencias a mí, pensé que la inteligencia norteamericana era más profesional, o que siéndola, no la escucha el presidente de los EE. UU. y se rodea de codiciosos de extrema derecha que no buscan la verdad”.

Añadió que “unos días más allá del año nuevo, contaré las particularidades de mi relación con el movimiento progresista de Chávez y mis frustraciones sobre lo que quedó de su gobierno, después de muerto”.

Desde hace varias semanas, Trump ha advertido que, dentro de su campaña de presión contra la administración de Maduro -la cual ha implicado la destrucción de una treintena de embarcaciones supuestamente cargadas con drogas y la muerte de más de 100 de sus ocupantes-, Washington comenzaría a atacar objetivos en tierra.

Estados Unidos mantiene desde el verano un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas. Según afirma Washington, el objetivo es combatir el narcotráfico; sin embargo, Caracas interpreta estas acciones como "amenazas" y un intento de propiciar un cambio de régimen. (Lea también: Venezuela acusa a EE. UU. de intentar dividir a su Fuerza Armada: "Somos la columna de estabilidad")

Las tensiones escalaron tras el anuncio de Trump sobre un bloqueo a los buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país caribeño, sumado a la reciente confiscación de dos embarcaciones que transportaban crudo venezolano.

