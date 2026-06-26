Petro habló de su rol en la oposición cuando se posesione De la Espriella, a quien felicitó

El presidente Gustavo Petro se refirió a la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo jefe de Estado de Colombia. Lo hizo tras un encuentro que sostuvo, en la Casa de Nariño, con el excandidato del oficialismo Iván Cepeda.

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El encuentro entre los dos se dio para consolidar al progresismo tras la derrota en las urnas y, a su término, el mandatario envió un mensaje de felicitación a quien será su sucesor, a quien le dijo que está listo para dar inicio al proceso de empalme.

"Creo que lo que tiene que hacer Abelardo es venir a recibir este gobierno. Y felicitaciones, obviamente, porque la supo hacer bien", declaró ante los medios.



Reiteró que "estamos listos (para el empalme), ya estamos esperando es a que vengan, si quieren".



Horas antes de las palabras de Petro, el presidente electo anunció que el empalme de su gobierno con el del saliente de Gustavo Petro “no será un trámite burocrático”, y dijo que el proceso de transición estará acompañado de una “auditoría exhaustiva para conocer, con rigor y transparencia, la verdadera situación administrativa, fiscal e institucional que recibe Colombia”. (Lea también: De la Espriella dice que empalme con Petro estará acompañado por “una auditoría exhaustiva”)



¿Reconoce los escrutinios?

Frente a esta pregunta, el presidente Petro contestó: "Yo tengo mi posición, pero esa posición no va a impedir el cambio de gobierno".

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Por otro lado, habló de su rol en la oposición una vez que De la Espriella tome posesión como presidente de la República. Según él, ejercerá "una oposición legítima, parlamentaria, popular, pacífica".

Asimismo, pidió a sus seguidores "tranquilidad, organización. El periodo pasa a ser de organización, de las mayorías de Colombia”, añadiendo que “esa organización tiene que dirigirse a no dejar retroceder las reformas sociales que se aprobaron".

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Entretanto, el senador Iván Cepeda, que ya ha dicho que aceptará la curul de la oposición para el periodo 2026-2030, aseguró que el progresismo va a llegar unida para hacerle contrapeso al nuevo gobierno. Además, según él, el jefe de la oposición va a ser el saliente presidente Gustavo Petro, aunque este ha asegurado que el jefe será el pueblo.

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